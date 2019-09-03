Новосибирцы устроили поминки легендарному тренеру лыжных гонок СССР

Фото с сайта novosibdoski.ucoz.ru

Самый титулованный биатлонист Александр Тихонов устроил день памяти заслуженного тренера и учителя Евгения Глинского; один из создателей новосибирского биатлона 41 год назад погиб в ДТП.

Известный новосибирский биатлонист Александр Тихонов и другие пожилые спортсмены вспомнили легендарного новосибирского тренера Евгения Глинского. Сегодня, 6 сентября видео с поминок на могиле заслуженного спортсмена появилось на YouTube.

Евгений Глинский 11 августа 1933 года в Хабаровске, в восьмом классе переехал в Новосибирск и начал заниматься лыжным спортом. После армии получил звание мастера спорта по лыжным гонкам в обществе «Спартак», в ноябре 1965 года перешёл в «Динамо», где за 13 лет подготовил не только членов молодёжной сборной СССР по лыжным гонкам, но и 40 мастеров спорта СССР по биатлону.

Помимо множества призёров Евгений Глинский известен как наставник и тренер новосибирского олимпийца Александра Тихонова. Евгений Глинский погиб 20 июня 1978 года в автокатастрофе, в возрасте 45 лет.

«Евгений Дмитриевич точно сегодня порадуется, увидев какой стол мы сегодня накрыли, импровизированный. 6 сентября на Заельцовском кладбище собрались самые близкие», – сообщил ученик тренера, четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

Напомним, 23 августа в Новосибирске похоронили Героя Советского Союза Александра Анцупова.