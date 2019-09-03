Новосибирцы запустили флешмоб против живодёров

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Новосибирцы запустили флешмоб против живодёровРубрика: общество
07.09.2019 08:08
фото со страницы "Остановим новосибириских живодёрок" в социальной сети "ВКонтакте"
В сети появились призывы к организации флешмоба против живодёров; принять участие может любой желающий.
В группе “Остановим новосибирских живодёров” в социальной сети “ВКонтакте” запустили флешмоб с требование остановить массовые убийства животных.
Акция стала очередной ступенью после жестокого убийства кота Моти в новосибирском Академгородке.
Для того, чтобы стать участником, необходимо разместить на своей странице фото с питомцами или плакатом “Помогите нам остановить массовые убийства”. Обязательно подкрепить запись хэштегом #живодеркиакадема. Это поможет распространению акции.
Напомним, 6 сентября стало известно, что жительница Академгородка, которую подозревают в убийстве кота Моти, съехала из своей квартиры.
Татьяна Картавых
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