По УДО выпускают Кокорина и Мамаева

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Суд освободил футболистов из колонии; по условно-досрочному освобождению они выйдут на свободу уже через 10 дней.

Футболисты Кокорин и Мамаев выдут на свободу через 10 дней, когда вступит в законную силу решение суда, сообщает «Интерфакс».

Против освобождения Кокорина и Мамаева, осуждённых за драку в центре Москвы, не возражала и администрация колонии. Вместе с ними на свободу выйдет и младший брат Кокорина Кирилл.

За мордобой, устроенный в столичном кафе, подельникам дали от года и пяти месяцев до полутора лет колонии. С учётом того, что проведённое в СИЗО время рассчитывается как день за полтора, футболисты могут рассчитывать на УДО, так как отсидели половину срока.

Напомним, 8 мая Пресненский суд Москвы отправил Кокорина и Мамаева в колонию.