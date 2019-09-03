По УДО выпускают Кокорина и Мамаева

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По УДО выпускают Кокорина и МамаеваРубрика: общество, спорт
06.09.2019 15:23
фото с сайта «Футбол.ру»
Суд освободил футболистов из колонии; по условно-досрочному освобождению они выйдут на свободу уже через 10 дней.
Футболисты Кокорин и Мамаев выдут на свободу через 10 дней, когда вступит в законную силу решение суда, сообщает «Интерфакс».
Против освобождения Кокорина и Мамаева, осуждённых за драку в центре Москвы, не возражала и администрация колонии. Вместе с ними на свободу выйдет и младший брат Кокорина Кирилл.
За мордобой, устроенный в столичном кафе, подельникам дали от года и пяти месяцев до полутора лет колонии. С учётом того, что проведённое в СИЗО время рассчитывается как день за полтора, футболисты могут рассчитывать на УДО, так как отсидели половину срока.
Напомним, 8 мая Пресненский суд Москвы отправил Кокорина и Мамаева в колонию.
Татьяна Картавых
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