Подозреваемая в убийстве кота Моти школьница съехала с квартиры

фото из группы «остановим новосибирских живодёрок» в социальной сети «ВКонтакте»

Родители помогли девушке собрать и перевезти вещи; помещение тщательно проветрили, улики выбросили.

Школьница, которую подозревают в жестоком убийстве рыжего кота Моти, поспешно съехала с квартиры после возбуждения уголовного дела. Информация появилась в группе «Остановим новосибирских живодёрок» в социальной сети «ВКонтакте».

«Месяц как из квартиры день за днём исчезают улики. Около двух недель квартиру проветривают круглосуточно. В ней начали появляться родители. Мы наконец-то их увидели. И сегодня, видимо, вычистили всё окончательно», – написано в сообщении.

Подписчики сообщества предполагают, что девушка могла скрыться дома у своих родителей в Первомайском районе. Многие жители Новосибирска обвиняют полицию в бездействии — месяц прошёл со смерти рыжего любимца Академгородка, а обыск так и не был проведён.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 5 августа кот Мотя отправился на прогулку и не вернулся домой. Спустя некоторое время хозяйка кота обнаружила труп животного в мусорном баке: с Моти сняли скальп и отрезали лапы.

Напомним, полиция возбудила дело по факту убийства кота Моти в новосибирском Академгородке.