«Покусали до крови»: ногти сибирячки вздулись и пошли трещинами после посещения салона

фото из аккаунта revizor.nsk в Instagram

Девушка решила привести в порядок свои ногти и записалась в маникюрный салон; результат её не удовлетворил.

Жительница Новосибирска отправилась в маникюрный салон, чтобы сделать свои руки красивыми и привлекательными. То, что сделал с её ногтями мастер, шокировало девушку. Своим отзывом она поделилась на страничке revizor.nsk в Instagram.

«Качество ужасное за высокую цену! В первый раз сделала френч за 2600, который кое-как продержался 2 недели. Обидно. Пришла через 20 дней с содранными и вздутым покрытием. Сменила мастера. За полтора часа мне сделали снятие, маникюр и новое покрытие. Пару пальцев "покусали" до крови. Прошло три дня – треснуло покрытие на 1 пальце. Прошла неделя – покрытие вздулось, появились как-будто камушки и неровности. Маникюр не выглядел свежим», – рассказывает расстроенная сибирячка, которая пожелала остаться анонимной (орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).

Пользователи сети ужаснулись от качества проделанной работы. Однако некоторые комментаторы задались вопросом, зачем же девушка вернулась туда во второй раз после неудачного френча:

«Кто виноват, что вы дважды решили на грабли наступить?»;

«Когда вам лепили на ногти пельмени, вас это не смутило?».

Напомним, 30 августа сибирячка пожаловалась на последствия посещения маникюрного салона.