При взрыве жилого дома пострадала женщина

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При взрыве жилого дома пострадала женщинаРубрика: проиcшествия
06.09.2019 12:35
Фото со страницы группы «ЧП Ленинск-Кузнецкий» в социальной сети «ВКонтакте»
В городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области прогремел взрыв в жилом здании; пострадала хозяйка дома.
Женщину с ожогами доставили после взрыва жилого дома в больницу. Инцидент произошёл в одном из домов, расположенных на улице Воронежской города Ленинска-Кузнецкого вечером 5 сентября. От удара взрывной волны разрушена часть дома. Как рассказали в пресс-службе городской администрации корреспонденту Сиб.фм, в частном одноэтажном доме произошёл взрыв газовоздушной смеси.
«В настоящее время на месте чрезвычайного происшествия работает специальная комиссия. В неё вошли представители городской администрации, шахты им. Кирова, правоохранительных органов», – уточнили в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что как только выяснится, по какой причине произошёл взрыв, городской администрацией будет оказана вся необходимая помощь. Это может быть ремонт дома, или же переселение в новое жильё.
Как рассказали в пресс-службе Кемеровского областного центра медицины катастроф, пострадавшей женщине оказана необходимая медицинская помощь. У неё ожоги разной степени тяжести на большей части тела.
«Женщина в возрасте около 60 лет госпитализирована в Ленинск-Кузнецкую больницу. В настоящее время перевезти в ожоговый центр города Кемерова в связи с тяжёлым состоянием невозможно», – уточнили в пресс-службе.
В настоящее время в разрушенном доме проводят замеры по содержанию метана в подвале. Следственные органы выясняют причину произошедшего.
Напомним, 31 августа в Бийске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме.
Анатолий Якимов
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