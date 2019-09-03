При взрыве жилого дома пострадала женщина

Фото со страницы группы «ЧП Ленинск-Кузнецкий» в социальной сети «ВКонтакте»

В городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области прогремел взрыв в жилом здании; пострадала хозяйка дома.

Женщину с ожогами доставили после взрыва жилого дома в больницу. Инцидент произошёл в одном из домов, расположенных на улице Воронежской города Ленинска-Кузнецкого вечером 5 сентября. От удара взрывной волны разрушена часть дома. Как рассказали в пресс-службе городской администрации корреспонденту Сиб.фм, в частном одноэтажном доме произошёл взрыв газовоздушной смеси.

«В настоящее время на месте чрезвычайного происшествия работает специальная комиссия. В неё вошли представители городской администрации, шахты им. Кирова, правоохранительных органов», – уточнили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что как только выяснится, по какой причине произошёл взрыв, городской администрацией будет оказана вся необходимая помощь. Это может быть ремонт дома, или же переселение в новое жильё.

Как рассказали в пресс-службе Кемеровского областного центра медицины катастроф, пострадавшей женщине оказана необходимая медицинская помощь. У неё ожоги разной степени тяжести на большей части тела.

«Женщина в возрасте около 60 лет госпитализирована в Ленинск-Кузнецкую больницу. В настоящее время перевезти в ожоговый центр города Кемерова в связи с тяжёлым состоянием невозможно», – уточнили в пресс-службе.

В настоящее время в разрушенном доме проводят замеры по содержанию метана в подвале. Следственные органы выясняют причину произошедшего.

Напомним, 31 августа в Бийске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме.