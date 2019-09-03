Пропавшего четырёхлетнего мальчика нашли живым в Красноярском крае

фото Следственного Комитета РФ по Красноярскому краю

В Ирбейском районе поисковики нашли пропавшего мальчика; он исчез со двора частного дома вечером 5 сентября.

В Красноярском крае нашли четырёхлетнего мальчика, который пропал в лесу Ирбейского района. Об этом сообщили волонтёры из поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Вечером 5 сентября в деревне Берёзовке 39-летний мужчина пошёл в лес за грибами. Его жена осталась сидеть дома с четырьмя детьми. Оставив двоих из них играть во дворе, женщина зашла в дом, чтобы проверить малышей. Когда спустя полчаса мать вернулась посмотреть, как ведут себя дети на свежем воздухе, она увидела, что один из них исчез. Трёхлетний брат пропавшего мальчика как мог объяснил, что ребёнок ушёл в направлении леса.

Поисковики обнаружили маленький след обуви в полутора километрах от места, где мальчика видели в последний раз. Более 250 человек отправились искать ребёнка, включая следователей, кинологов с собаками, сотрудников МЧС, волонтёров и местных жителей.

Напомним, ранее стало известно, что на поиски четырёхлетнего мальчика подняли волонтёров Сибири.