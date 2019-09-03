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Пропавшего четырёхлетнего мальчика нашли живым в Красноярском крае

Рубрика: общество, проиcшествия

06.09.2019 14:37

фото Следственного Комитета РФ по Красноярскому краю

В Ирбейском районе поисковики нашли пропавшего мальчика; он исчез со двора частного дома вечером 5 сентября.

В Красноярском крае нашли четырёхлетнего мальчика, который пропал в лесу Ирбейского района. Об этом сообщили волонтёры из поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте». 

Вечером 5 сентября в деревне Берёзовке 39-летний мужчина пошёл в лес за грибами. Его жена осталась сидеть дома с четырьмя детьми. Оставив двоих из них играть во дворе, женщина зашла в дом, чтобы проверить малышей. Когда спустя полчаса мать вернулась посмотреть, как ведут себя дети на свежем воздухе, она увидела, что один из них исчез. Трёхлетний брат пропавшего мальчика как мог объяснил, что ребёнок ушёл в направлении леса. 

Поисковики обнаружили маленький след обуви в полутора километрах от места, где мальчика видели в последний раз. Более 250 человек отправились искать ребёнка, включая следователей, кинологов с собаками, сотрудников МЧС, волонтёров и местных жителей.

Напомним, ранее стало известно, что на поиски четырёхлетнего мальчика подняли волонтёров Сибири.

 

Никита Минин

Теги: Красноярский край ребёнок пропал

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сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:25 Общество 0 Коммент.

Строительство «Спортивной» мэрия Новосибирска оценила в 2,6 миллиарда рублей

сегодня 13:13 Общество 0 Коммент.

Пьяный водитель Prado ответит за смерть на Димитровском мосту в Новосибирске

сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

При взрыве жилого дома пострадала женщина

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сегодня 12:27 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:52 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:13 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:38 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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