Пьяный водитель Prado ответит за смерть на Димитровском мосту в Новосибирске

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Житель Новосибирска частично признал вину в массовом ДТП с погибшим киргизом; суд отказался рассматривать дело в особом порядке.

Нетрезвый водитель Land Cruiser Prado разбил четыре автомобиля в смертельном ДТП на майских праздниках. Вчера, 5 сентября, Железнодорожный районный суд продлил домашний арест обвиняемому по делу о нарушении ПДД в нетрезвом виде, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

Массовое ДТП произошло вечером 8 мая, буквально за день до празднования Дня Победы. Согласно материалам дела, около 22:50 43-летний нетрезвый водитель на Land Cruiser Prado на большой скорости врезался в припаркованный из-за поломки автомобиль Daewoo Nexia, который должен был быть отбуксирован автомобилем Honda Odyssey. Возле автомобилей находились четыре человека – их раскидало в разные стороны.

В результате столкновения 26-летний уроженец Киргизии оказался зажат между двумя автомобилями и скончался на месте от полученных травм. Погибший работал на стройке и проживал в Республике Кыргызстан – там у него осталась жена и маленький сын.

Очевидцы аварии сообщали в сообществе «АСТ-54», что один из сбитых получил закрытый перелом голени, а двое других отделались ушибами. Затем Land Cruiser Prado продолжил движение и вылетел на встречку, где столкнулся с Subaru Legacy и автомобилем «Почты России» Ford Transit.

Виновник аварии нарушил целый ряд пунктов ПДД – от пересечения двойной сплошной и превышения скорости до пьяного вождения. Cуд продлил домашний арест обвиняемому и назначил дату первого слушания дела.

«Обвиняемый частично признал вину на стадии следствия и ходатайствовал об особом порядке рассмотрения уголовного дела, но суд отклонил прошение, и дело пройдёт в общем порядке с исследованием всех доказательств и опросом свидетелей», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Железнодорожного района Татьяна Тесля.

Мужчина официально нигде не работает, добавили в ведомстве. Подписчики «АСТ-54» сообщали, что виновник якобы поссорился с женой перед тем как совершил массовое ДТП.

Напомним, 13 августа пьяный водитель попал в суд за смерть мотоциклиста в ночном ДТП с тонировкой в Новосибирске.