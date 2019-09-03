Роструд раскрыл в каких сферах самые высокие зарплаты

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Роструд раскрыл в каких сферах самые высокие зарплатыРубрика: общество
07.09.2019 08:57
фото pixabay.com
В Роструде рассказали, получив какую профессию, можно рассчитывать на высокую зарплату; больше всего платят на производстве.
В Роструде назвали сферы, где россияне имеют возможность получать самую высокую заработную плату. От 80 тысяч рублей в месяц готовы платить в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности. Именно в этих отраслях на данный момент больше всего вакансий.
На высокую зарплату могут рассчитывать не только начальники. Её предлагают машинистам бульдозеров, маркшейдерам, водителям грузовиков, механика, инженерам, газоэлектросварщикам, прорабам и начальникам строительных участков.
По оценке Роструда немало вакансий и с более высокой зарплатой. До 300-400 тысяч предлагают пилотам и капитанам.
Напомним, в конце августа HH.ru назвал самые высокооплачиваемые вакансии месяца в Новосибирске.
Татьяна Картавых
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