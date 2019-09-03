Сибирские живодёры подстрелили собаку и бросили её умирать

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Сибирские живодёры подстрелили собаку и бросили её умиратьРубрика: проиcшествия
06.09.2019 12:27
фото из группы «собачья передержка маячок» в социальной сети «ВКонтакте»
Кемеровские ветеринары пытаются спасти жизнь ротвейлера; неизвестные сильно поиздевались над бедным животным.
В кемеровский приют доставили собаку в ужасном состоянии: в неё стреляли с близкого расстояния. Информация об этом появилась в группе «Собачья передержка "Маячок"» в социальной сети «ВКонтакте».
«Надеюсь, что мы справимся! Не буду писать громких слов о безграничной человеческой жестокости, я знаю, что есть Божий суд на свете, и тем, кто это сделал, – всё вернётся», – написано в сообщении.
С организацией связались две девушки, Олеся и Елена, которые нашли изуродованного кобеля ротвейлера. Сначала все подумали, что либо собаку привязали к машине и таскали по земле, либо взорвали петарду прямо в пасти животного. В клинике врачи сделали ему рентген и выяснили, что в собаку стреляли. Кости целы, челюсть не сломана, однако раны ротвейлера воспалились. Теперь Джексону, как назвали пса в приюте, предстоит долгая реабилитация.
В комментариях неравнодушные люди пожелали Джексону скорейшего выздоровления.
Напомним, 4 сентября завершено расследование дела о жестоком убийстве собаки в Новосибирске.
Никита Минин
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Лента новостей
Новосибирские учёные выясняют воздействие инсектицидов на малярийных комаров
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