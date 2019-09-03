Стала известна дата открытия сухого фонтана в Новосибирске

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Стала известна дата открытия сухого фонтана в НовосибирскеРубрика: общество
06.09.2019 10:46
фото с сайта мэрии Новосибирска, видео со страницы Анны Терешковой в социальной сети «ВКонтакте»
В Центральном парке Новосибирска завершаются работы по наладке светомузыкального фонтана; в мэрии назвали дату его официального открытия.
Новый сухой светомузыкальный фонтан запускают в новосибирском Центральном парке. Как рассказала на своей странице в социальной сети Facebook глава городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова, официальной датой открытия фонтана станет 11 сентября.
Сухой фонтан диаметром 18 метров построили на деньги, выделенные Сбербанком – 97,5 миллиона рублей.
Конструкция нового новосибирского фонтана отличается от привычных. Нет чаши, резервуар с водой располагается под землёй, все 178 струй будут бить из уложенного основания. В темноте фонтан будет подсвечиваться разными цветами.
Напомним, в конце августа глава «Горфонтана» сообщил, что Новосибирск может остаться без плавучего фонтана.
Татьяна Картавых
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