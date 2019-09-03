Стала известна дата открытия сухого фонтана в Новосибирске

фото с сайта мэрии Новосибирска, видео со страницы Анны Терешковой в социальной сети «ВКонтакте»

В Центральном парке Новосибирска завершаются работы по наладке светомузыкального фонтана; в мэрии назвали дату его официального открытия.

Новый сухой светомузыкальный фонтан запускают в новосибирском Центральном парке. Как рассказала на своей странице в социальной сети Facebook глава городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова, официальной датой открытия фонтана станет 11 сентября.

Сухой фонтан диаметром 18 метров построили на деньги, выделенные Сбербанком – 97,5 миллиона рублей.

Конструкция нового новосибирского фонтана отличается от привычных. Нет чаши, резервуар с водой располагается под землёй, все 178 струй будут бить из уложенного основания. В темноте фонтан будет подсвечиваться разными цветами.

Напомним, в конце августа глава «Горфонтана» сообщил, что Новосибирск может остаться без плавучего фонтана.