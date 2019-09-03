Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

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Повысить возраст продажи алкоголя могут в ближайшее время; законопроект уже готов.

Минздрав считает, что закон о повышении возраста продажи алкоголя примут в течение года. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

«Закон разработан, мы очень надеемся, если это сейчас активно будет идти, то в ближайшее время его рассмотрят и примут. Не знаю, в эту сессию или нет, есть определённая очерёдность, но мы хотели бы, чтобы в течение года это было принято», – рассказала в интервью глава ведомства Вероника Скворцова.

По её словам, 70 % опрошенных жителей России поддерживают эту идею. Также за продажу алкоголя только с 21 года выступают депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и Общероссийский народный фронт.

В настоящее время алкоголь в России может купить любой человек, которому уже исполнилось 18 лет.

Напомним, в конце августа стало известно, что Новосибирск вошёл в тройку лидеров по тратам на алкоголь.