Стас Ярушин в Новосибирске не достал Сергея Бобровского

Фото Дениса Винокурова

Известный хоккеист, звезда NHL Сергей Бобровский не упустил возможности услышать песню о себе; КВНщик и актёр Стас Ярушин, не забивший две шайбы в ворота, теперь должен сочинить песню о вратаре.

В Новосибирске после игры ХК «Сибирь» и «Адмирала» из Владивостока состоялся челлендж «Достать Бобровского – 2». Как ранее сообщал Сиб.фм, по условиям испытания хоккеист вытянул название Новосибирска из «шапки».

Шоумен Стас Ярушин должен был в серии из десяти буллитов забить как минимум две шайбы в ворота Сергея Бобровского. Звезде сериала «Универ» этого сделать не удалось. Он смог лишь один раз точно провести бросок в ворота именитого вратаря.

Если бы актёр смог реализовать две шайбы, то Сергею Бобровскому пришлось бы провести пять игр в шлеме с надписью «Ярушин the best». Зато теперь шоумен должен сочинить песню о вратаре.

Напомним, 19 августа Владимир Тарасенко привёз в Новосибирск Кубок Стэнли.