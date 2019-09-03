Стас Ярушин в Новосибирске не достал Сергея Бобровского

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Стас Ярушин в Новосибирске не достал Сергея БобровскогоРубрика: общество, спорт
06.09.2019 14:05
Фото Дениса Винокурова
Известный хоккеист, звезда NHL Сергей Бобровский не упустил возможности услышать песню о себе; КВНщик и актёр Стас Ярушин, не забивший две шайбы в ворота, теперь должен сочинить песню о вратаре.
В Новосибирске после игры ХК «Сибирь» и «Адмирала» из Владивостока состоялся челлендж «Достать Бобровского – 2». Как ранее сообщал Сиб.фм, по условиям испытания хоккеист вытянул название Новосибирска из «шапки».
Шоумен Стас Ярушин должен был в серии из десяти буллитов забить как минимум две шайбы в ворота Сергея Бобровского. Звезде сериала «Универ» этого сделать не удалось. Он смог лишь один раз точно провести бросок в ворота именитого вратаря.
Если бы актёр смог реализовать две шайбы, то Сергею Бобровскому пришлось бы провести пять игр в шлеме с надписью «Ярушин the best». Зато теперь шоумен должен сочинить песню о вратаре.
Напомним, 19 августа Владимир Тарасенко привёз в Новосибирск Кубок Стэнли.
Анатолий Якимов
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