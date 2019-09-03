Строительство «Спортивной» мэрия Новосибирска оценила в 2,6 миллиарда рублей

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Строительство «Спортивной» мэрия Новосибирска оценила в 2,6 миллиарда рублейРубрика: общество
06.09.2019 13:13
фото из архива Сиб.фм
Управление по строительству подземных транспортных сооружений объявило торги на право получение контракта на строительство станции метро «Спортивная»; максимальная его стоимость – 2,6 миллиарда рублей.
В Новосибирске пройдут торги на право строить новую станцию метро. Возведение «Спортивной» управление по строительству подземных транспортных сооружений оценило в 2,6 миллиарда рублей. Приступить к работам на объекте победитель конкурса должен будет через 15 дней после его проведения.
Согласно графику работ, входную группу начнут выполнять весной, кровлю летом 2020 года, а внутреннюю отделку и озеленение выполнят в 2021 году.
По плану «Спортивная» должна открыться в 2022 году.
Напомним, 4 сентября в Новосибирске заработала онлайн-трансляция строительства станции метро «Спортивная».
Татьяна Картавых
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Лента новостей
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