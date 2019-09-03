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Таракана в дорогом супермаркете нашла жительница Новосибирска

Рубрика: общество

06.09.2019 15:12

фото из группы «ЧС54.Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Фотографию своей находки она опубликовала в социальных сетях; усатый вредитель, ничуть не стесняясь, позировал на камеру. 

Жительница Новосибирска была шокирована, увидев таракана в своём любимом супермаркете. Фотографию она выложила в группе «ЧС54.Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Добрянка на Богаткова. И как теперь быть, как перебороть отвращение, где покупать готовую еду? Я уверена, что тараканов нет там, где следят за чистотой и порядком. Расстроили сильно», – пишет недовольная покупательница. 

Однако женщина не дождалась слов поддержки от подписчиков сообщества. Они посоветовали автору отзыва готовить еду дома, а не покупать готовые блюда в магазине.

«Хороший знак. Тараканы что попало жрать не станут», – нашёл позитивную сторону в произошедшем один из комментаторов. 

Напомним, 19 августа жительницу Новосибирска расстроила муха в булке. 

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область еда магазин

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Губернатор обсудил с руководством «Почты России» строительство нового логистического центра в Толмачёво

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В Бердске горит здание бывшего завода «Вега»

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сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

По УДО выпускают Кокорина и Мамаева

сегодня 15:23 Общество 0 Коммент.

Таракана в дорогом супермаркете нашла жительница Новосибирска

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

Стас Ярушин в Новосибирске не достал Сергея Бобровского

сегодня 14:05 Общество 0 Коммент.

Подозреваемая в убийстве кота Моти школьница съехала с квартиры

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные выясняют воздействие инсектицидов на малярийных комаров

сегодня 13:25 Общество 0 Коммент.

Строительство «Спортивной» мэрия Новосибирска оценила в 2,6 миллиарда рублей

сегодня 13:13 Общество 0 Коммент.

Пьяный водитель Prado ответит за смерть на Димитровском мосту в Новосибирске

сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

При взрыве жилого дома пострадала женщина

сегодня 12:35 Хроника 0 Коммент.

Сибирские живодёры подстрелили собаку и бросили её умирать

сегодня 12:27 Хроника 0 Коммент.

Элджей женился на телеведущей Насте Ивлеевой

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область уступила Алтаю по количеству разводов

сегодня 11:52 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» принимает на своём поле омский «Иртыш»

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Конкурс красоты для особенных девушек пройдёт в Новосибирске

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

Водитель погиб в лобовом столкновении двух иномарок под Новосибирском

сегодня 11:13 Хроника 0 Коммент.

Депутат заксобрания Дарья Украинцева презентовала свою книгу о Новосибирске

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

сегодня 08:38 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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