Таракана в дорогом супермаркете нашла жительница Новосибирска

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Таракана в дорогом супермаркете нашла жительница НовосибирскаРубрика: общество
06.09.2019 15:12
фото из группы «ЧС54.Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»
Фотографию своей находки она опубликовала в социальных сетях; усатый вредитель, ничуть не стесняясь, позировал на камеру.
Жительница Новосибирска была шокирована, увидев таракана в своём любимом супермаркете. Фотографию она выложила в группе «ЧС54.Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Добрянка на Богаткова. И как теперь быть, как перебороть отвращение, где покупать готовую еду? Я уверена, что тараканов нет там, где следят за чистотой и порядком. Расстроили сильно», – пишет недовольная покупательница.
Однако женщина не дождалась слов поддержки от подписчиков сообщества. Они посоветовали автору отзыва готовить еду дома, а не покупать готовые блюда в магазине.
«Хороший знак. Тараканы что попало жрать не станут», – нашёл позитивную сторону в произошедшем один из комментаторов.
Напомним, 19 августа жительницу Новосибирска расстроила муха в булке.
Никита Минин
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