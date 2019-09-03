Таракана в дорогом супермаркете нашла жительница Новосибирска

фото из группы «ЧС54.Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Фотографию своей находки она опубликовала в социальных сетях; усатый вредитель, ничуть не стесняясь, позировал на камеру.

Жительница Новосибирска была шокирована, увидев таракана в своём любимом супермаркете. Фотографию она выложила в группе «ЧС54.Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Добрянка на Богаткова. И как теперь быть, как перебороть отвращение, где покупать готовую еду? Я уверена, что тараканов нет там, где следят за чистотой и порядком. Расстроили сильно», – пишет недовольная покупательница.

Однако женщина не дождалась слов поддержки от подписчиков сообщества. Они посоветовали автору отзыва готовить еду дома, а не покупать готовые блюда в магазине.

«Хороший знак. Тараканы что попало жрать не станут», – нашёл позитивную сторону в произошедшем один из комментаторов.

Напомним, 19 августа жительницу Новосибирска расстроила муха в булке.