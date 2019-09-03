Трезвая женщина сбила третьеклассницу в Новосибирске

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Трезвая женщина сбила третьеклассницу в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
07.09.2019 08:36
фото pixabay.com
Девочка перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода; начата проверка.
Вечером 6 сентября на улице Ленинградской в Новосибирске женщина за рулём автомобиля Митсубиси Аутлендер совершила наезд на ребёнка 2010 года рождения. Девочка, ученица третьего класса, возвращалась с уроков домой и переходила улицу в неположенном месте, сообщил Сиб.фм инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
С травмами ребёнка доставили в больницу. Водитель прошла освидетельствование: за рулём женщина была без признаков алкогольного опьянения.
ГИБДД напоминает родителям о необходимость разъяснить детям, что переходить проезжую часть можно только в разрешённых местах.
Напомним, 4 сентября пенсионер на Audi сбил школьницу на зебре.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
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Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
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