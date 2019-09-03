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Церкви разрешили торговать алкоголем

Рубрика: общество

06.09.2019 23:01

фото pixabay.com

ООО “Медызь”, которое принадлежит структурам РПЦ, получило лицензию на продажу алкоголя; в РПЦ заявляют, что о массовой продаже речи не идёт. 

Принадлежащее структурам РПЦ ООО “Медызь” получило лицензию на производство и продажу обычного и игристого вина, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на русскую службу Би-би-си. 

“Закрытым коммерческим проектом” назвал винодельческий бизнес пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков. На вопрос Би-би-си он также добавил, что о массовом производстве речи не идёт. 

"Вероятно, это будет достаточно эксклюзивное вино — как, скажем, есть у католиков папские вина, которые сложно купить", — сказал Волков. 

ООО "Мезыбь" зарегистрировано в 2015 году под Геленджиком. Ей принадлежит 70 гектаров сельхозземель. Там же расположен Синодальный духовно-административный и культурный центр Русской православной церкви на юге России, известный, как "резиденция патриарха". 

Напомним, в конце июня РПЦ заявила о желании установить шестиметровую скульптуру Николая Чудотворца рядом с новосибирским цирком. 

Татьяна Картавых

Теги: вино лицензии РПЦ

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вчера 20:10 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:07 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы устроили поминки легендарному тренеру лыжных гонок СССР

вчера 18:21 0 Коммент.

Губернатор обсудил с руководством «Почты России» строительство нового логистического центра в Толмачёво

вчера 17:45 Общество 0 Коммент.

В Бердске горит здание бывшего завода «Вега»

вчера 17:37 Хроника 0 Коммент.

Два самолёта Су-34 столкнулись в небе

вчера 16:21 Хроника 0 Коммент.

Избирателям Новосибирска в поиске участка поможет 2ГИС

вчера 15:33 Общество 0 Коммент.

По УДО выпускают Кокорина и Мамаева

вчера 15:23 Общество 0 Коммент.

Таракана в дорогом супермаркете нашла жительница Новосибирска

вчера 15:12 Общество 0 Коммент.

Пропавшего четырёхлетнего мальчика нашли живым в Красноярском крае

вчера 14:37 Общество 0 Коммент.

Стас Ярушин в Новосибирске не достал Сергея Бобровского

вчера 14:05 Общество 0 Коммент.

Мизинец денисовского человека шокировал учёных в Париже

вчера 13:57 Наука 0 Коммент.

Подозреваемая в убийстве кота Моти школьница съехала с квартиры

вчера 13:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные выясняют воздействие инсектицидов на малярийных комаров

вчера 13:25 Общество 0 Коммент.

Строительство «Спортивной» мэрия Новосибирска оценила в 2,6 миллиарда рублей

вчера 13:13 Общество 0 Коммент.

Пьяный водитель Prado ответит за смерть на Димитровском мосту в Новосибирске

вчера 12:42 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

вчера 08:38 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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«Игра престолов» побила очередной рекорд

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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