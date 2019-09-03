Церкви разрешили торговать алкоголем

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Церкви разрешили торговать алкоголемРубрика: общество
06.09.2019 23:01
фото pixabay.com
ООО “Медызь”, которое принадлежит структурам РПЦ, получило лицензию на продажу алкоголя; в РПЦ заявляют, что о массовой продаже речи не идёт.
Принадлежащее структурам РПЦ ООО “Медызь” получило лицензию на производство и продажу обычного и игристого вина, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на русскую службу Би-би-си.
“Закрытым коммерческим проектом” назвал винодельческий бизнес пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков. На вопрос Би-би-си он также добавил, что о массовом производстве речи не идёт.
"Вероятно, это будет достаточно эксклюзивное вино — как, скажем, есть у католиков папские вина, которые сложно купить", — сказал Волков.
ООО "Мезыбь" зарегистрировано в 2015 году под Геленджиком. Ей принадлежит 70 гектаров сельхозземель. Там же расположен Синодальный духовно-административный и культурный центр Русской православной церкви на юге России, известный, как "резиденция патриарха".
Напомним, в конце июня РПЦ заявила о желании установить шестиметровую скульптуру Николая Чудотворца рядом с новосибирским цирком.
Татьяна Картавых
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