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В Бердске горит здание бывшего завода «Вега»

Рубрика: проиcшествия

06.09.2019 17:37

Фото с сайта berdsk-online.ru

На территории бывшего завода радиотехники «Вега» возник пожар; к месту тушения прибыло пять пожарных нарядов.

Под Новосибирском произошло возгорание на одном из промышленных объектов. По сообщению сайта «Бердск Онлайн», пожар произошёл на втором этаже бывшего радиозавода «Вега».

По словам источника, около 16:30 очевидцы заметили пожар в окнах помещения на втором этаже здания на улице Ленина, 89.

На месте тушения работает пять единиц пожарной техники, в том числе автолестница. Из здания эвакуированы люди.

По словам сотрудников пожарной части города Бердска, причину пожара установят после его ликвидации.

Напомним, 4 сентября в Новосибирске ночью сгорели три жилых дома.

 

Анатолий Якимов

Теги: Бердск Новосибирская область пожар

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сегодня 20:10 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:21 0 Коммент.

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сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

В Бердске горит здание бывшего завода «Вега»

сегодня 17:37 Хроника 0 Коммент.

Два самолёта Су-34 столкнулись в небе

сегодня 16:21 Хроника 0 Коммент.

Избирателям Новосибирска в поиске участка поможет 2ГИС

сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

По УДО выпускают Кокорина и Мамаева

сегодня 15:23 Общество 0 Коммент.

Таракана в дорогом супермаркете нашла жительница Новосибирска

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

Стас Ярушин в Новосибирске не достал Сергея Бобровского

сегодня 14:05 Общество 0 Коммент.

Мизинец денисовского человека шокировал учёных в Париже

сегодня 13:57 Наука 0 Коммент.

Подозреваемая в убийстве кота Моти школьница съехала с квартиры

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные выясняют воздействие инсектицидов на малярийных комаров

сегодня 13:25 Общество 0 Коммент.

Строительство «Спортивной» мэрия Новосибирска оценила в 2,6 миллиарда рублей

сегодня 13:13 Общество 0 Коммент.

Пьяный водитель Prado ответит за смерть на Димитровском мосту в Новосибирске

сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

При взрыве жилого дома пострадала женщина

сегодня 12:35 Хроника 0 Коммент.

Сибирские живодёры подстрелили собаку и бросили её умирать

сегодня 12:27 Хроника 0 Коммент.

Элджей женился на телеведущей Насте Ивлеевой

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

сегодня 08:38 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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