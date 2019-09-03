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В Бердске горит здание бывшего завода «Вега»Рубрика: проиcшествия
06.09.2019 17:37
Фото с сайта berdsk-online.ru
На территории бывшего завода радиотехники «Вега» возник пожар; к месту тушения прибыло пять пожарных нарядов.
Под Новосибирском произошло возгорание на одном из промышленных объектов. По сообщению сайта «Бердск Онлайн», пожар произошёл на втором этаже бывшего радиозавода «Вега».
По словам источника, около 16:30 очевидцы заметили пожар в окнах помещения на втором этаже здания на улице Ленина, 89.
На месте тушения работает пять единиц пожарной техники, в том числе автолестница. Из здания эвакуированы люди.
По словам сотрудников пожарной части города Бердска, причину пожара установят после его ликвидации.
Напомним, 4 сентября в Новосибирске ночью сгорели три жилых дома.
Анатолий Якимов
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