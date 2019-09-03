В Новосибирске закроют Октябрьский мост

Скриншот с сайта Яндекс.Карты

На три часа будет перекрыто движение автотранспорта в Новосибирске в связи с проведением «Сибирского велопробега»; мероприятие состоится в субботу, 7 сентября, с 15:00 до 18:00.

Октябрьский мост в Новосибирске будет закрыт на несколько часов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Движение автомобилей будет перекрыто по всей территории прохождения маршрута «Сибирского велопробега» 7 сентября:

улица Восход от улицы Кирова до улицы Зыряновской;

Октябрьский мост от улицы Зыряновской до площади Лыщинского и обратно;

улица Кирова от улицы Восход до улицы Каменской;

улица Октябрьская магистраль от улицы Каменской до Красного проспекта;

Красный проспект от Октябрьской магистрали до улицы Гоголя;

от улицы Гоголя до улицы Спартака и обратно до Вокзальной магистрали.

Напомним, в связи с проведением фестиваля бега будут перекрыты улицы в центре Новосибирска.