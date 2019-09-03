В Новосибирске закроют Октябрьский мост

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В Новосибирске закроют Октябрьский мостРубрика: общество, спорт
06.09.2019 15:53
Скриншот с сайта Яндекс.Карты
На три часа будет перекрыто движение автотранспорта в Новосибирске в связи с проведением «Сибирского велопробега»; мероприятие состоится в субботу, 7 сентября, с 15:00 до 18:00.
Октябрьский мост в Новосибирске будет закрыт на несколько часов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Движение автомобилей будет перекрыто по всей территории прохождения маршрута «Сибирского велопробега» 7 сентября:
улица Восход от улицы Кирова до улицы Зыряновской;
Октябрьский мост от улицы Зыряновской до площади Лыщинского и обратно;
улица Кирова от улицы Восход до улицы Каменской;
улица Октябрьская магистраль от улицы Каменской до Красного проспекта;
Красный проспект от Октябрьской магистрали до улицы Гоголя;
от улицы Гоголя до улицы Спартака и обратно до Вокзальной магистрали.
Напомним, в связи с проведением фестиваля бега будут перекрыты улицы в центре Новосибирска.
Анатолий Якимов
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