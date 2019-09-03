Ваш дружелюбный сосед: сибирячка нашла таракана в отделе конфет торгового центра

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Женщина заметила противное насекомое на вафлях в магазине; продавец сказала, что он сбежал из соседнего ларька.

Жительница Новосибирска нашла таракана в отделе сладостей местного торгового центра. Фотографией своей находки она поделилась с подписчиками группы «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня в Т.Ц Панорама на т.Снежиной Новосибирск отдел конфет и печеньев Рахат. На мой вопрос что у вас тараканы , сказали что этот из Соседнего отдела где куриное мясо в гости пребежади», – пишет удивлённая сибирячка (орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).

Комментарии не заставили себя долго ждать. Люди оказались недовольны, что вместо того, чтобы раздавить насекомое, женщина начала снимать его на телефон.

Напомним, ранее таракана в дорогом супермаркете нашла жительница Новосибирска.