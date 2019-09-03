Водитель погиб в лобовом столкновении двух иномарок под Новосибирском

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

ДТП произошло на трассе Новосибирск – Омск; погиб водитель легковушки, ещё два человека попали в больницу.

На трассе под Новосибирском сегодня утром произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает сайт ГУВД по Новосибирской области.

По данным ведомства, ДТП произошло на 1435-м километре трассы «Иртыш». Водитель автомобиля Datsun ехал со стороны Коченёва, не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Toyota Dyna.

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте, водитель и пассажир японского грузовика доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

Полиция начала проверку для установления всех обстоятельств ДТП.

Напомним, 31 августа на трассе «Иртыш» погибли три человека.