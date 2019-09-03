Водитель погиб в лобовом столкновении двух иномарок под Новосибирском

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Водитель погиб в лобовом столкновении двух иномарок под НовосибирскомРубрика: проиcшествия
06.09.2019 11:13
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
ДТП произошло на трассе Новосибирск – Омск; погиб водитель легковушки, ещё два человека попали в больницу.
На трассе под Новосибирском сегодня утром произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает сайт ГУВД по Новосибирской области.
По данным ведомства, ДТП произошло на 1435-м километре трассы «Иртыш». Водитель автомобиля Datsun ехал со стороны Коченёва, не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Toyota Dyna.
В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте, водитель и пассажир японского грузовика доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.
Полиция начала проверку для установления всех обстоятельств ДТП.
Напомним, 31 августа на трассе «Иртыш» погибли три человека.
Татьяна Картавых
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