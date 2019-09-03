Возгорание военного вертолёта сняли на видео очевидцы

фото и видео «Рен ТВ»

В сети появились первые кадры жёсткой посадки Ми-8 под Саратовом; на борту находились три члена экипажа.

В Саратовской области военный вертолёт Ми-8 загорелся через несколько секунд после взлёта. Видео очевидцев происшествия поделился канал «РЕН ТВ».

На кадрах видно вертолёт, объятый пламенем. При этом в небо поднимается огромный чёрный столб дыма.

Отмечается, что на борту не было пассажиров. Прежде чем машина упала в районе посёлка Соколовый, трём членам экипажа удалось выбраться из горящего вертолёта. По предварительной версии, причиной инцидента могла стать поломка одной из стоек шасси.

Напомним, 15 августа самолёт А321 совершил аварийную посадку на кукурузном поле из-за попавшей в двигатель чайки.