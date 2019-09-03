За тяжкие преступления против детей осудили родителей в Сибири

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Супружескую пару, которая воспитывала двоих малолетних сыновей, приговорили к длительным срокам; мать и отец получили на двоих 15 лет.

Родители из Омской области получили солидные сроки за тяжкие преступления в отношении своих несовершеннолетних сыновей.

Как установили следователи СКР, супруги проживали в одной из деревень Москаленского района Омской области. На их попечении было двое малолетних мальчиков. Мать и отец регулярно уклонялись от исполнения своего долга и поднимали на детей руку.

В 2018 году отец ножом порезал старшего сына, которому на тот момент было 4 года. А в марте этого года сломал младшему трёхлетнему отпрыску бедренную кость. Кроме того, прошедшей зимой супруги совместно избили младшего сына, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму.

По совокупности статей “мать” приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а “отца” — 9 годам 6 месяцам в колонии строгого режима.

Правоохранители продолжают расследование по факту бездействия органов опеки и сотрудников полиции, которые допустили противоправные действия в отношении малолетних детей.

Напомним, 5 сентября пьяный мужчина расстрелял детей из пневматической винтовки.