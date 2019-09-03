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За тяжкие преступления против детей осудили родителей в Сибири

Рубрика: проиcшествия

06.09.2019 22:07

фото pixabay.com

Супружескую пару, которая воспитывала двоих малолетних сыновей, приговорили к длительным срокам; мать и отец получили на двоих 15 лет. 

Родители из Омской области получили солидные сроки за тяжкие преступления в отношении своих несовершеннолетних сыновей. 

Как установили следователи СКР, супруги проживали в одной из деревень Москаленского района Омской области. На их попечении было двое малолетних мальчиков. Мать и отец регулярно уклонялись от исполнения своего долга и поднимали на детей руку. 

В 2018 году отец ножом порезал старшего сына, которому на тот момент было 4 года. А в марте этого года сломал младшему трёхлетнему отпрыску бедренную кость. Кроме того, прошедшей зимой супруги совместно избили младшего сына, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму. 

По совокупности статей “мать” приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а “отца” — 9 годам 6 месяцам в колонии строгого режима. 

Правоохранители продолжают расследование по факту бездействия органов опеки и сотрудников полиции, которые допустили противоправные действия в отношении малолетних детей. 

Напомним, 5 сентября пьяный мужчина расстрелял детей из пневматической винтовки. 

Татьяна Картавых

Теги: полиция Омская область Следственный комитет пострадали дети

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Два самолёта Су-34 столкнулись в небе

сегодня 16:21 Хроника 0 Коммент.

Избирателям Новосибирска в поиске участка поможет 2ГИС

сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:23 Общество 0 Коммент.

Таракана в дорогом супермаркете нашла жительница Новосибирска

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:05 Общество 0 Коммент.

Мизинец денисовского человека шокировал учёных в Париже

сегодня 13:57 Наука 0 Коммент.

Подозреваемая в убийстве кота Моти школьница съехала с квартиры

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные выясняют воздействие инсектицидов на малярийных комаров

сегодня 13:25 Общество 0 Коммент.

Строительство «Спортивной» мэрия Новосибирска оценила в 2,6 миллиарда рублей

сегодня 13:13 Общество 0 Коммент.

Пьяный водитель Prado ответит за смерть на Димитровском мосту в Новосибирске

сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

При взрыве жилого дома пострадала женщина

сегодня 12:35 Хроника 0 Коммент.

Сибирские живодёры подстрелили собаку и бросили её умирать

сегодня 12:27 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

сегодня 08:38 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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