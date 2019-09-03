За тяжкие преступления против детей осудили родителей в Сибири

Лента новостейПредложить новость
«Ералаш» по-новосибирски создали дети-блогеры из российской комедии
Новосибирские учёные выясняют воздействие инсектицидов на малярийных комаров
Строительство «Спортивной» мэрия Новосибирска оценила в 2,6 миллиарда рублей
Пьяный водитель Prado ответит за смерть на Димитровском мосту в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
За тяжкие преступления против детей осудили родителей в СибириРубрика: проиcшествия
06.09.2019 22:07
фото pixabay.com
Супружескую пару, которая воспитывала двоих малолетних сыновей, приговорили к длительным срокам; мать и отец получили на двоих 15 лет.
Родители из Омской области получили солидные сроки за тяжкие преступления в отношении своих несовершеннолетних сыновей.
Как установили следователи СКР, супруги проживали в одной из деревень Москаленского района Омской области. На их попечении было двое малолетних мальчиков. Мать и отец регулярно уклонялись от исполнения своего долга и поднимали на детей руку.
В 2018 году отец ножом порезал старшего сына, которому на тот момент было 4 года. А в марте этого года сломал младшему трёхлетнему отпрыску бедренную кость. Кроме того, прошедшей зимой супруги совместно избили младшего сына, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму.
По совокупности статей “мать” приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а “отца” — 9 годам 6 месяцам в колонии строгого режима.
Правоохранители продолжают расследование по факту бездействия органов опеки и сотрудников полиции, которые допустили противоправные действия в отношении малолетних детей.
Напомним, 5 сентября пьяный мужчина расстрелял детей из пневматической винтовки.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
«Ералаш» по-новосибирски создали дети-блогеры из российской комедии
Новосибирские учёные выясняют воздействие инсектицидов на малярийных комаров
Строительство «Спортивной» мэрия Новосибирска оценила в 2,6 миллиарда рублей
Пьяный водитель Prado ответит за смерть на Димитровском мосту в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
ЧС ради аграриев
Из-за проблем с погодой в Новосибирской области ввели режим ...
Новости по теме
Популярное