Женщина родила ребёнка через два месяца после своей смерти

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Жительница Кракова умерла в больнице на 21-й неделе беременности; через 56 дней на свет появился здоровый малыш.

В Польше девушка родила ребёнка через 56 дней после своей смерти. Об этом сообщает Gazeta Krakowska.

Женщина была госпитализирована на 21-й неделе беременности. Врачи оказались бессильны и не смогли спасти жизнь девушки. Профессор Хьюберт Хурас, заведующий отделением акушерства в Университетской больнице в Кракове, объясняет, что медики обнаружили у неё разрыв аневризмы сосудов головного мозга. Вскоре они констатировали смерть мозга пациентки.

«Однако организм все время функционировал, конечно, благодаря помощи врачей. Мы дали этому ребёнку шанс, несмотря на то, что его мать уже физически умерла», – отмечает профессор Хурас.

Бабушка и дедушка погибшей часто навещали внучку, сидели рядом с ней, читали сказки и пели колыбельные. Через два месяца на свет появилась здоровая девочка весом 1250 граммов. Её выписали из больницы спустя пять месяцев.

Напомним, в конце июня стало известно, что женщина родила ребёнка в автобусе в Красноярске.