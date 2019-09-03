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Женщина родила ребёнка через два месяца после своей смерти

Рубрика: общество

06.09.2019 10:39

фото с сайта pixabay.com

Жительница Кракова умерла в больнице на 21-й неделе беременности; через 56 дней на свет появился здоровый малыш.

В Польше девушка родила ребёнка через 56 дней после своей смерти. Об этом сообщает Gazeta Krakowska. 

Женщина была госпитализирована на 21-й неделе беременности. Врачи оказались бессильны и не смогли спасти жизнь девушки. Профессор Хьюберт Хурас, заведующий отделением акушерства в Университетской больнице в Кракове, объясняет, что медики обнаружили у неё разрыв аневризмы сосудов головного мозга. Вскоре они констатировали смерть мозга пациентки. 

«Однако организм все время функционировал, конечно, благодаря помощи врачей. Мы дали этому ребёнку шанс, несмотря на то, что его мать уже физически умерла», – отмечает профессор Хурас.

Бабушка и дедушка погибшей часто навещали внучку, сидели рядом с ней, читали сказки и пели колыбельные. Через два месяца на свет появилась здоровая девочка весом 1250 граммов. Её выписали из больницы спустя пять месяцев.

Напомним, в конце июня стало известно, что женщина родила ребёнка в автобусе в Красноярске.

 

Никита Минин

Теги: медицина дети

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сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Медведев распорядился закупить лекарства для детей за рубежом

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» разгромил «Адмирал»

сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область чествует целинников

сегодня 09:24 Общество 0 Коммент.

Возгорание военного вертолёта сняли на видео очевидцы

сегодня 08:17 Хроника 0 Коммент.

Погода на выходных в Новосибирске: дождливо и свежо

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Многодетный новосибирец с мачете защищал арсенал на пороге квартиры

вчера 20:14 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:42 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской областной филармонии запретили записывать совещания

вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:56 Общество 0 Коммент.

Сибирячка устроила фотосессию в стиле книги «Оно» Стивена Кинга

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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