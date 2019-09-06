Жилой комплекс Classic выступит спонсором музыкального фестиваля «Сибирские валторновые дни»

фото «Сибирь Девелопмент»

Музыкальный фестиваль состоится 21-27 октября; он пройдёт при участии Новосибирской филармонии.

Крупнейший в истории страны валторновый фестиваль «Сибирские валторновые дни» пройдёт в Новосибирске 21-27 октября. Посетить концерты можно будет на лучших концертных площадках города. На них новосибирцы услышат не только музыку, которая была написано много лет назад, но и более современные произведения: жителей города ждут переложения музыки к популярным голливудским фильмам «Пираты Карибского моря», «Парк Юрского периода» и «Назад в будущее». Но главное – все смогут насладиться певучестью и мощью валторны.

«Новосибирск – необычайно музыкальный город, и, возможно, именно музыка сегодня вдохновляет нас на то, чтобы создавать здания, придающие Новосибирску особое звучание, складывающиеся в неповторимую композицию, близкую по духу времени и высоким устремлениям наших современников», – рассказал генеральный директор «Сибирь Девелопмент» Игорь Панфилов.

Предприниматель отметил, что открытая для всего нового компания сразу же решила посодействовать проведению мероприятия. Ведь устроить «бенефис» одного инструмента, тем более такого, как валторна, – это идея новаторская и свежая. Поэтому вокруг фестиваля ожидается ажиотаж поистине европейского масштаба. Представить мероприятие выпала честь ЖК Classic, как проекту, в котором величественная классика соседствует с яркой современностью.

«Сибирские валторновые дни» притянут настоящих музыкальных звёзд: солиста Бернского симфонического оркестры Оливье Дарбелле, солиста Ростовского Государственного Музыкального театра Андрея Карапищенко, педагога Новосибирской специальной музыкальной школы Александра Емельянова, заслуженного артиста РФ Василия Соколова и солиста оркестра Мариинского театра Александра Афанасьева.

Помимо концертов гостей праздника ждут мастер-классы, уроки, лекции и work-shop.

ЖК Classic – проект компании «Сибирь Девелопмент»

Офис продаж ЖК Classic: Красный проспект, 200, 11 этаж, офис 1110

Застройщик ООО «Академ Консалтинг»