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Жилой комплекс Classic выступит спонсором музыкального фестиваля «Сибирские валторновые дни»

Рубрика: афиша, культура

09.09.2019 13:56

фото «Сибирь Девелопмент»

Музыкальный фестиваль состоится 21-27 октября; он пройдёт при участии Новосибирской филармонии.

Крупнейший в истории страны валторновый фестиваль «Сибирские валторновые дни» пройдёт в Новосибирске 21-27 октября. Посетить концерты можно будет на лучших концертных площадках города. На них новосибирцы услышат не только музыку, которая была написано много лет назад, но и более современные произведения: жителей города ждут переложения музыки к популярным голливудским фильмам «Пираты Карибского моря», «Парк Юрского периода» и «Назад в будущее». Но главное – все смогут насладиться певучестью и мощью валторны.

«Новосибирск – необычайно музыкальный город, и, возможно, именно музыка сегодня вдохновляет нас на то, чтобы создавать здания, придающие Новосибирску особое звучание, складывающиеся в неповторимую композицию, близкую по духу времени и высоким устремлениям наших современников», – рассказал генеральный директор «Сибирь Девелопмент» Игорь Панфилов. 

Предприниматель отметил, что открытая для всего нового компания сразу же решила посодействовать проведению мероприятия. Ведь устроить «бенефис» одного инструмента, тем более такого, как валторна, – это идея новаторская и свежая. Поэтому вокруг фестиваля ожидается ажиотаж поистине европейского масштаба. Представить мероприятие выпала честь ЖК Classic, как проекту, в котором величественная классика соседствует с яркой современностью. 

«Сибирские валторновые дни» притянут настоящих музыкальных звёзд: солиста Бернского симфонического оркестры Оливье Дарбелле, солиста Ростовского Государственного Музыкального театра Андрея Карапищенко, педагога Новосибирской специальной музыкальной школы Александра Емельянова, заслуженного артиста РФ Василия Соколова и солиста оркестра Мариинского театра Александра Афанасьева.

Помимо концертов гостей праздника ждут мастер-классы, уроки, лекции и work-shop.

ЖК Classic – проект компании «Сибирь Девелопмент»

Офис продаж ЖК Classic:  Красный проспект, 200, 11 этаж, офис 1110

Застройщик ООО «Академ Консалтинг»

Никита Минин

Теги: Новосибирская область культура музыка

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сегодня 14:07 0 Коммент.

Жилой комплекс Classic выступит спонсором музыкального фестиваля «Сибирские валторновые дни»

сегодня 13:56 Афиша 0 Коммент.

Известную охотницу за алиментщиками Новосибирска обвинили во взятке

сегодня 13:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:33 Политика 0 Коммент.

Автобус с пассажирами попал в ДТП в Томске

сегодня 11:32 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:38 Общество 0 Коммент.

В тройном ДТП в Новосибирске погиб мужчина

сегодня 09:27 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске новый мэр

сегодня 08:09 Политика 0 Коммент.

В России будет инвентаризирована система здравоохранения

сегодня 07:52 Общество 1 Коммент.

Погода на 9 сентября в Новосибирске: переменная облачность, но без осадков

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Избирком прокомментировал итоги выборов в Новосибирске

вчера 23:23 Политика 0 Коммент.

Анатолий Локоть: Нет сомнения, что мы победили

вчера 22:48 Политика 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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