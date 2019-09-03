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Зима уже близко: новосибирцев поразили «мохнатые» туфли от «Гуччи»Рубрика: общество, woman
06.09.2019 10:08
фото из группы «Мода Новосибирского метро» в социальной сети «ВКонтакте»
Жительница города надела «волосатые» тапки и вышла в них на улицу; сибиряки от души посмеялись над ними.
В Новосибирске женщина на стиле вышла на улицу в «волосатых» туфлях от бренда «Гуччи». Забавной фотографией поделились подписчики группы «Мода Новосибирского Метро» в социальной сети «ВКонтакте».
«Тапки Gucci за 70к», – подписан снимок.
Пользователи сети тут же отреагировали на эту «фэшн катастрофу» и выложили смешные комментарии под постом:
«Когда побрила ноги, а стопы – забыла».
«Квартиру удобно такими подметать».
Напомним, 22 июля сотни новосибирцев воплотили «Ведьмака» накануне мировой премьеры Netflix.
Никита Минин
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Лента новостей
Водитель погиб в лобовом столкновении двух иномарок под Новосибирском
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