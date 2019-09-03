Зима уже близко: новосибирцев поразили «мохнатые» туфли от «Гуччи»

фото из группы «Мода Новосибирского метро» в социальной сети «ВКонтакте»

Жительница города надела «волосатые» тапки и вышла в них на улицу; сибиряки от души посмеялись над ними.

В Новосибирске женщина на стиле вышла на улицу в «волосатых» туфлях от бренда «Гуччи». Забавной фотографией поделились подписчики группы «Мода Новосибирского Метро» в социальной сети «ВКонтакте».

«Тапки Gucci за 70к», – подписан снимок.

Пользователи сети тут же отреагировали на эту «фэшн катастрофу» и выложили смешные комментарии под постом:

«Когда побрила ноги, а стопы – забыла».

«Квартиру удобно такими подметать».

Напомним, 22 июля сотни новосибирцев воплотили «Ведьмака» накануне мировой премьеры Netflix.