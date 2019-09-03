Бердск празднует 303 день рождения

фото с официального сайта администрации Бердска

Центральным событием празднования станет закрытие Культурной олимпиады Новосибирской области; концертная часть стартует для бердчан в 18:00.

Программа празднования Дня города Бердска в 2019 году традиционная, начиная от утренней зарядки и заканчивая вечерним фейерверком. Торжественные мероприятия стартовали с открытия в 12:00 Культурной олимпиады Новосибирской области, игровых программ для детей в парке культуры и отдыха и мастер-классами у ДК Родина.

В концертной программе примут участие коллективы Бердска и Новосибирской области.

Площадь Горького

15:00 Конкурс хлебов

16:00 Церемония закрытия Культурной Олимпиады

18:00 Торжественная часть открытия праздника «День города Бердска»:

Концертная программа

22:00 Фейерверк

Площадь у ДК «Родина»

13:00 Показательные выступления клуба «Астэк»

13:20 «Веселые старты»

14:00 Детская праздничная программа

17:00 Открытие праздничной программы

18:00 Праздничный концерт

21:00 Пиротехническое шоу

Городской парк культуры и отдыха

17:00 Ретро-дискотека ВИА Фаэтон (танцплощадка)