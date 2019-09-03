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Бердск празднует 303 день рождения

Рубрика: общество

07.09.2019 13:07

фото с официального сайта администрации Бердска

Центральным событием празднования станет закрытие Культурной олимпиады Новосибирской области; концертная часть стартует для бердчан в 18:00.

Программа празднования Дня города Бердска в 2019 году традиционная, начиная от утренней зарядки и заканчивая вечерним фейерверком. Торжественные мероприятия стартовали с открытия в 12:00 Культурной олимпиады Новосибирской области, игровых программ для детей в парке культуры и отдыха и мастер-классами у ДК Родина. 

В концертной программе примут участие коллективы Бердска и Новосибирской области. 

Площадь Горького

15:00 Конкурс хлебов

16:00 Церемония закрытия Культурной Олимпиады 

18:00 Торжественная часть открытия праздника «День города Бердска»:

Концертная программа 

22:00 Фейерверк

 

Площадь у ДК «Родина»

13:00 Показательные выступления клуба «Астэк»

13:20 «Веселые старты»

14:00 Детская праздничная программа

17:00 Открытие праздничной программы

18:00 Праздничный концерт

21:00 Пиротехническое шоу

 

Городской парк культуры и отдыха

17:00 Ретро-дискотека ВИА Фаэтон (танцплощадка)

 

Юлия Ткаченко

Теги: Бердск

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске разыскивается пропавший военнослужащий

сегодня 14:55 Хроника 0 Коммент.

МВД предложило выдавать права несовершеннолетним

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

Бердск празднует 303 день рождения

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Экс-преподаватель вуза Кемерова отправится в колонию за мошенничество на три миллиона

сегодня 12:20 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:51 Экономика 0 Коммент.

«Сибирь» играет с «Салаватом Юлаевым» на новосибирском льду

сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

Серийный расхититель кладбищ задержан в Новосибирске

сегодня 10:27 Хроника 0 Коммент.

Последний день досрочного голосования на выборах мэра Новосибирска стартовал

сегодня 09:59 Политика 0 Коммент.

По-летнему тёплые выходные ожидают новосибирцев

сегодня 09:15 Общество 0 Коммент.

Роструд раскрыл в каких сферах самые высокие зарплаты

сегодня 08:57 Общество 0 Коммент.

Трезвая женщина сбила третьеклассницу в Новосибирске

сегодня 08:36 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы запустили флешмоб против живодёров

сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

Церкви разрешили торговать алкоголем

вчера 23:01 Общество 0 Коммент.

Метромост в Новосибирске украсили иллюминацией

вчера 22:39 Общество 0 Коммент.

За тяжкие преступления против детей осудили родителей в Сибири

вчера 22:07 Хроника 0 Коммент.

«Ералаш» по-новосибирски создали дети-блогеры из российской комедии

вчера 20:10 Общество 0 Коммент.

«Куда смотрит парторг?» - новый кавер Silenzium вызвал волну негодования у новосибирцев

вчера 19:07 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы устроили поминки легендарному тренеру лыжных гонок СССР

вчера 18:21 0 Коммент.

Губернатор обсудил с руководством «Почты России» строительство нового логистического центра в Толмачёво

вчера 17:45 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

вчера 08:38 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

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