Бердск празднует 303 день рождения

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Бердск празднует 303 день рожденияРубрика: общество
07.09.2019 13:07
фото с официального сайта администрации Бердска
Центральным событием празднования станет закрытие Культурной олимпиады Новосибирской области; концертная часть стартует для бердчан в 18:00.
Программа празднования Дня города Бердска в 2019 году традиционная, начиная от утренней зарядки и заканчивая вечерним фейерверком. Торжественные мероприятия стартовали с открытия в 12:00 Культурной олимпиады Новосибирской области, игровых программ для детей в парке культуры и отдыха и мастер-классами у ДК Родина.
В концертной программе примут участие коллективы Бердска и Новосибирской области.
Площадь Горького
15:00 Конкурс хлебов
16:00 Церемония закрытия Культурной Олимпиады
18:00 Торжественная часть открытия праздника «День города Бердска»:
Концертная программа
22:00 Фейерверк
Площадь у ДК «Родина»
13:00 Показательные выступления клуба «Астэк»
13:20 «Веселые старты»
14:00 Детская праздничная программа
17:00 Открытие праздничной программы
18:00 Праздничный концерт
21:00 Пиротехническое шоу
Городской парк культуры и отдыха
17:00 Ретро-дискотека ВИА Фаэтон (танцплощадка)
Юлия Ткаченко
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Последний день досрочного голосования на выборах мэра Новосибирска стартовал
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Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
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