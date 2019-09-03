Девочка-подросток пропала в Новосибирске

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Девочка-подросток пропала в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
07.09.2019 20:56
фото со страницы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
Девочку-блондинку объявили в розыск в Новосибирске: местонахождения неизвестно с 6 сентября.
В Новосибирске объявили в розыск Полину Караман. Девочка 2004 года рождения 6 сентября в 12:00 ушла из дома на улице Полтавской в Ленинском районе Новосибирска и до настоящего времени её место нахождения неизвестно. Информация об этом появилась на странице группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
Приметы Полины: рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы окрашены в блонд, глаза серо-коричневые.
На Полине была чёрная толстовка с белой надписью, чёрные брюки. Из особых примет отмечают шрам от ожога на левой руке.
Знающих что-либо о месте нахождения подростка просят звонить по телефонам 8-953-887-17-77 или 8-951-387-07-58.
Напомним, жительница Калининского района Новосибирска поехала покупать автомобиль и пропала.
Татьяна Картавых
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