Девочка-подросток пропала в Новосибирске

фото со страницы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Девочку-блондинку объявили в розыск в Новосибирске: местонахождения неизвестно с 6 сентября.

В Новосибирске объявили в розыск Полину Караман. Девочка 2004 года рождения 6 сентября в 12:00 ушла из дома на улице Полтавской в Ленинском районе Новосибирска и до настоящего времени её место нахождения неизвестно. Информация об этом появилась на странице группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Приметы Полины: рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы окрашены в блонд, глаза серо-коричневые.

На Полине была чёрная толстовка с белой надписью, чёрные брюки. Из особых примет отмечают шрам от ожога на левой руке.

Знающих что-либо о месте нахождения подростка просят звонить по телефонам 8-953-887-17-77 или 8-951-387-07-58.

Напомним, жительница Калининского района Новосибирска поехала покупать автомобиль и пропала.