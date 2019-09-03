3 балла
+17
66 72.89
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске разыскивается пропавший военнослужащий

сегодня 14:55 Хроника 0 Коммент.

МВД предложило выдавать права несовершеннолетним

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

Бердск празднует 303 день рождения

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Экс-преподаватель вуза Кемерова отправится в колонию за мошенничество на три миллиона

сегодня 12:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская область лидирует по производству пива в Сибири

сегодня 11:51 Экономика 0 Коммент.

«Сибирь» играет с «Салаватом Юлаевым» на новосибирском льду

сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

Серийный расхититель кладбищ задержан в Новосибирске

сегодня 10:27 Хроника 0 Коммент.

Последний день досрочного голосования на выборах мэра Новосибирска стартовал

сегодня 09:59 Политика 0 Коммент.

По-летнему тёплые выходные ожидают новосибирцев

сегодня 09:15 Общество 0 Коммент.

Роструд раскрыл в каких сферах самые высокие зарплаты

сегодня 08:57 Общество 0 Коммент.

Трезвая женщина сбила третьеклассницу в Новосибирске

сегодня 08:36 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы запустили флешмоб против живодёров

сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

Церкви разрешили торговать алкоголем

вчера 23:01 Общество 0 Коммент.

Метромост в Новосибирске украсили иллюминацией

вчера 22:39 Общество 0 Коммент.

За тяжкие преступления против детей осудили родителей в Сибири

вчера 22:07 Хроника 0 Коммент.

«Ералаш» по-новосибирски создали дети-блогеры из российской комедии

вчера 20:10 Общество 0 Коммент.

«Куда смотрит парторг?» - новый кавер Silenzium вызвал волну негодования у новосибирцев

вчера 19:07 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы устроили поминки легендарному тренеру лыжных гонок СССР

вчера 18:21 0 Коммент.

Губернатор обсудил с руководством «Почты России» строительство нового логистического центра в Толмачёво

вчера 17:45 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

вчера 08:38 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Экс-преподаватель вуза Кемерова отправится в колонию за мошенничество на три миллиона

Рубрика: проиcшествия

07.09.2019 12:20

фото с сайта pixabay.com

За обман восьми бывших коллег 46-летняя жительница Кузбасса отправится в колонию на 2,5 года.

Кемеровский областной суд в результате апелляционной жалобы ужесточил наказание для жительницы Кузбасса, которая признана виновной по статье «Мошенничество». Бывший преподаватель одного из высших учебных заведений областного центра полтора года обманывала коллег.

Женщина придумала легенду, что помимо преподавания в вузе занимается еще и бизнесом, на развитие которого ей нужны деньги. В течение полутора лет она обманным путём получила от восьми коллег крупные суммы денег. Им обещала вернуть с процентами, даже писала расписки. Ни одного займа вернуть она бы и не смогла, потому что имела много кредитов. 

Женщина признала свою вину, каялась, что не рассчитала финансовой нагрузки. Однако, следователям удалось собрать доказательства, что экс-преподаватель намеренно обманула бывших коллег и не собиралась им возвращать долги в общей сложности на 3 млн рублей.

Ленинский райсуд Кемерова приговорил женщину к полутора годам заключения, с отбыванием наказания в колонии-поселении. Гособвинитель обжаловал данное решение. И областной суд отправил мошенницу в колонию общего режима на 2,5 года. 

Напомним, в Новосибирске расследуется уголовное дело о мошеннических действия, которые принесли бюджету города убыток в 800 тысяч рублей.

 

Юлия Ткаченко

Теги: мошенничество

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске разыскивается пропавший военнослужащий

сегодня 14:55 Хроника 0 Коммент.

МВД предложило выдавать права несовершеннолетним

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

Бердск празднует 303 день рождения

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Экс-преподаватель вуза Кемерова отправится в колонию за мошенничество на три миллиона

сегодня 12:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская область лидирует по производству пива в Сибири

сегодня 11:51 Экономика 0 Коммент.

«Сибирь» играет с «Салаватом Юлаевым» на новосибирском льду

сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

Серийный расхититель кладбищ задержан в Новосибирске

сегодня 10:27 Хроника 0 Коммент.

Последний день досрочного голосования на выборах мэра Новосибирска стартовал

сегодня 09:59 Политика 0 Коммент.

По-летнему тёплые выходные ожидают новосибирцев

сегодня 09:15 Общество 0 Коммент.

Роструд раскрыл в каких сферах самые высокие зарплаты

сегодня 08:57 Общество 0 Коммент.

Трезвая женщина сбила третьеклассницу в Новосибирске

сегодня 08:36 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы запустили флешмоб против живодёров

сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

Церкви разрешили торговать алкоголем

вчера 23:01 Общество 0 Коммент.

Метромост в Новосибирске украсили иллюминацией

вчера 22:39 Общество 0 Коммент.

За тяжкие преступления против детей осудили родителей в Сибири

вчера 22:07 Хроника 0 Коммент.

«Ералаш» по-новосибирски создали дети-блогеры из российской комедии

вчера 20:10 Общество 0 Коммент.

«Куда смотрит парторг?» - новый кавер Silenzium вызвал волну негодования у новосибирцев

вчера 19:07 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы устроили поминки легендарному тренеру лыжных гонок СССР

вчера 18:21 0 Коммент.

Губернатор обсудил с руководством «Почты России» строительство нового логистического центра в Толмачёво

вчера 17:45 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

вчера 08:38 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
12.07.2019

Чего в земле не утаить

У Новосибирска, активно вступавшегося за Ивана Гол...

Читать далее
Image
25.01.2019

Займи срочно денег

Интернет-мошенник о взломах аккаунтов, «лохах» и шальных...

Читать далее
Image
26.01.2017

Финансовая безопасность: бережёного банк бережёт

Самые популярные способы мошенничества с банковскими счетам...

Читать далее

Новости по теме

Суд опередил «охотников за головой» новосибирского перекупщика запчастей 29.08.2019 Пожилая сердечница выживала неделями из-за аферы с кошельком в Новосибирске 27.08.2019 У экс-владельца «Сибэко» Михаила Абызова арестовали имущество на 27 миллиардов рублей 26.08.2019 Мошенники под видом сотрудников фонда соцстраха вымогают деньги у новосибирцев 21.08.2019 В Новосибирске зарегистрированы случаи нелегального обналичивания материнского капитала 12.08.2019

Популярное

Image

Дальнобойщик продал фуру новосибирского мороженого по дороге в Як...

Image

Новосибирский фотограф показал тотальную разруху после наводнения...

Image

Вакансию с самой большой зарплатой в Сибири предлагают в Новосиби...

Image

Известный блогер извинился за травлю невиновной в живодёрстве нов...

Image

Первый снег пройдёт в Новосибирске в сентябре

Image

Восьмилетняя школьница осиротела после страшного ДТП в Бийске

Image

Самые пышногрудые женщины живут в Новосибирске

Image

Остались без крыши: жители Новосибирской области пожаловались на ...

Image

Мизинец денисовского человека шокировал учёных в Париже

Image

Новосибирский оперный театр уволил заслуженного артиста России

Image

Пожилой химик из Академгородка найден погибшим

Image

Три жилых дома сгорели ночью в Новосибирске

Image

Неправильный флаг России повесили над администрацией Кировского р...