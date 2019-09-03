Экс-преподаватель вуза Кемерова отправится в колонию за мошенничество на три миллиона

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За обман восьми бывших коллег 46-летняя жительница Кузбасса отправится в колонию на 2,5 года.

Кемеровский областной суд в результате апелляционной жалобы ужесточил наказание для жительницы Кузбасса, которая признана виновной по статье «Мошенничество». Бывший преподаватель одного из высших учебных заведений областного центра полтора года обманывала коллег.

Женщина придумала легенду, что помимо преподавания в вузе занимается еще и бизнесом, на развитие которого ей нужны деньги. В течение полутора лет она обманным путём получила от восьми коллег крупные суммы денег. Им обещала вернуть с процентами, даже писала расписки. Ни одного займа вернуть она бы и не смогла, потому что имела много кредитов.

Женщина признала свою вину, каялась, что не рассчитала финансовой нагрузки. Однако, следователям удалось собрать доказательства, что экс-преподаватель намеренно обманула бывших коллег и не собиралась им возвращать долги в общей сложности на 3 млн рублей.

Ленинский райсуд Кемерова приговорил женщину к полутора годам заключения, с отбыванием наказания в колонии-поселении. Гособвинитель обжаловал данное решение. И областной суд отправил мошенницу в колонию общего режима на 2,5 года.

Напомним, в Новосибирске расследуется уголовное дело о мошеннических действия, которые принесли бюджету города убыток в 800 тысяч рублей.