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Герман Греф обратился к правоохранителям из-за хищений в Республике Алтай

Рубрика: общество

07.09.2019 18:29

фото с сайта pixabay.com

Руководитель Сбербанка сообщил 7 сентября, что на горнолыжном курорте Манжерок сложилась экологическая катастрофа из-за расхищения средств и недоработки подрядчиков.

В Республике Алтай состоялся запуск новой канатной дороги в горнолыжном комплексе Манжерок. На торжественное открытие приехал руководитель Сбербанка Герман Греф, который сообщил журналистам, что банк недосчитался огромной суммы, направленной на очистку озера и систему оснежения горы Малая Синюха.

«Средства были похищены предыдущей командой (губернатора республики — прим.ред.). Мы провели анализ, сколько средств было вложено и сколько мы не нашли. Подрядчики вытащили из озера тину и водоросли и бросили вот в тот конец. В результате закрыли дренаж озера. И, фактически, здесь сегодня экологическая катастрофа», — цитирует руководителя банка Интерфакс.

Герман Греф отметил, что банк уже обратился в правоохранительные органы, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к хищениям лиц. Подобное заявление направлено и нынешним правительством республики, подтвердил врио главы республики Олег Хорохордин.

Напомним, на открытии подъемника выступил резидент Black Star Олег Терновой.

Юлия Ткаченко

Теги: Сбербанк манжерок

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Экс-преподаватель вуза Кемерова отправится в колонию за мошенничество на три миллиона

сегодня 12:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская область лидирует по производству пива в Сибири

сегодня 11:51 Экономика 0 Коммент.

«Сибирь» играет с «Салаватом Юлаевым» на новосибирском льду

сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

«Ответите перед Богом» - митрополит Забайкалья призвал прийти на выборы

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

Серийный расхититель кладбищ задержан в Новосибирске

сегодня 10:27 Хроника 0 Коммент.

Последний день досрочного голосования на выборах мэра Новосибирска стартовал

сегодня 09:59 Политика 0 Коммент.

По-летнему тёплые выходные ожидают новосибирцев

сегодня 09:15 Общество 0 Коммент.

Роструд раскрыл в каких сферах самые высокие зарплаты

сегодня 08:57 Общество 0 Коммент.

Трезвая женщина сбила третьеклассницу в Новосибирске

сегодня 08:36 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы запустили флешмоб против живодёров

сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

Церкви разрешили торговать алкоголем

вчера 23:01 Общество 0 Коммент.

Метромост в Новосибирске украсили иллюминацией

вчера 22:39 Общество 0 Коммент.

Нетрезвых водителей будут ловить в Новосибирске в день выборов

вчера 22:25 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

вчера 08:38 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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