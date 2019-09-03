Герман Греф обратился к правоохранителям из-за хищений в Республике Алтай

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Герман Греф обратился к правоохранителям из-за хищений в Республике АлтайРубрика: общество
07.09.2019 18:29
фото с сайта pixabay.com
Руководитель Сбербанка сообщил 7 сентября, что на горнолыжном курорте Манжерок сложилась экологическая катастрофа из-за расхищения средств и недоработки подрядчиков.
В Республике Алтай состоялся запуск новой канатной дороги в горнолыжном комплексе Манжерок. На торжественное открытие приехал руководитель Сбербанка Герман Греф, который сообщил журналистам, что банк недосчитался огромной суммы, направленной на очистку озера и систему оснежения горы Малая Синюха.
«Средства были похищены предыдущей командой (губернатора республики — прим.ред.). Мы провели анализ, сколько средств было вложено и сколько мы не нашли. Подрядчики вытащили из озера тину и водоросли и бросили вот в тот конец. В результате закрыли дренаж озера. И, фактически, здесь сегодня экологическая катастрофа», — цитирует руководителя банка Интерфакс.
Герман Греф отметил, что банк уже обратился в правоохранительные органы, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к хищениям лиц. Подобное заявление направлено и нынешним правительством республики, подтвердил врио главы республики Олег Хорохордин.
Напомним, на открытии подъемника выступил резидент Black Star Олег Терновой.
Юлия Ткаченко
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