Хабиб против Дастина: бессонная ночь обеспечена новосибирским болельщикам

фото со страницы Хабиба Нурмагомедова в социальной сети "ВКонтакте"

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье уже назвали главным событием года; в Абу-Даби построили новую арену.

В 2:30 минут по новосибирскому времени начнётся бой, который уже назвали главным спортивным событием года. Российский боец Хабиб Нурмагомедов встретится с Дастином Порье. Прямую трансляцию боя будет вести Первый канал.

Как сообщается на сайте Первого канала, в Абу-Даби для встречи Хабиба и Дастина построили новую арену на 18 тысяч зрителей. Свободных мест нет. Все билеты продали за два дня.

Хабиб Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона мира по смешанным единоборствам по версии UFC.

Накануне российский спортсмен поблагодарил болельщиков, которые специально приехали в Арабские Эмираты и пообещал сделать всё для победы.

Напомним, новосибирский борец Роман Власов стал четырёхкратным чемпионом Европы.