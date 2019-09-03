Информацию о новых взрывах в Ачинске подтвердили в МЧС по Красноярскому краю

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Информацию о новых взрывах в Ачинске подтвердили в МЧС по Красноярскому краюРубрика: проиcшествия
07.09.2019 17:30
фото из архива sib.fm
Соцсети гудели несколько дней о новых взрывах на военном складе в Каменке Ачинского района; в МЧС подтвердили, что взрывы не были плановыми.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю, 5 августа, действительно произошёл пожар на территории воинской части 58661-49 на складе хранения боеприпасов. В результате пожара происходили циклические взрывы. Пожар потушен. Другой информации не предоставляется.
Местные паблики в соцсетях сообщают, что в результате взрывов никто не пострадал, эвакуированные по собственному желанию жители размещены в пункте временного пребывания. Они напуганы и боятся возвращаться в дома. На сайте местной администрации сообщается, что проводившиеся 5 сентября взрывы были запланированы.
Напомним, первая трагедия произошла 5 августа, когда в результате взрывов на военном складе пострадали 13 человек и один погиб. Эвакуировали тогда 16 тысяч жителей. Повторные взрывы прогремели 9 августа, тогда пострадали 9 человек, четверо были госпитализированы.
Юлия Ткаченко
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