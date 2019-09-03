Иномарка сбила мотоциклиста в Ленинском районе Новосибирска

фото из паблика "АСТ-54" во "Вконтакте"

На момент госпитализации мужчина был жив и находился в сознании.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 7 сентября, на улице Троллейной. Мотоциклист двигался по главной, когда водитель Chevrolet решил совершить маневр. Автомобиль лишился бампера и повредил левое переднее крыло.

Мотоциклист с серьезными травмами был госпитализирован на реанимобиле, сообщают очевидцы в паблике «АСТ-54» во «Вконтакте». Водители также отмечают, что данный перекресток очень неудобен для поворота налево, на нем часто случаются аварии. Причем при повороте с обеих полос движения.

Напомним, в начале сентября в ДТП погиб 37-летний мотоциклист, не имеющий прав управления.