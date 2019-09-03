Коровы насмерть затоптали жительницу Новосибирской области

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В ГУВД начата проверка; женщина умерла в больнице от травм, нанесённых стадом.

Страшное происшествие случилось в Куйбышевском районе Новосибирской области ещё 31 августа, но известно о нём стало только сейчас из пабликов района. В селе отрадное 60-летняя женщина отправилась на пастбище отгонять корову. За хозяйкой увязалась домашняя собака. Завидев большое количество рогатых животных, пёс начал агрессивно лаять, что возмутило коров. Они пошли в атаку. Хозяйка пыталась защитить домашнего питомца, но стадо поалило её и прошлось но женщине десятками копыт. С тяжелейшими травмами женщину доставили в больницу, но помочь ей медики не смогли.

В ГУВД начали специальную проверку.

Напомним, 23 августа стало известно, что на коров в Новосибирской области напал опасный вирус.