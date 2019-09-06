МЧС предупредило об опасности осенней рыбалки

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МЧС предупредило об опасности осенней рыбалкиРубрика: общество
08.09.2019 08:13
фото pixabay.com
Тёплая погода может спровоцировать большее количество ЧП; по статистике в сентябре на воде происходит до десятка происшествий.
В МЧС по Новосибирской области привлекают внимание любителей отдыха на воде к возможным опасностям. Резкая смена температур: тепло днём и холодно ночью, может привести к возникновению сильных туманов. Выходить на воду — опасно. Особенно это актуально для любителей охоты на водоплавающую дичь и рыбаков. По статистике в сентябре в регионе случается от 5 до 10 ЧП.
Одно из последних могло случиться на Новосибирском водохранилище. В 400 метрах от берега у судна заклинил двигатель. На борту находились два человека, которые смогли вызвать помощь МЧС.
Спасатели напоминают, при выходе на воду необходимо проверить запасы топлива, воды, еды, средств спасения и тёплых вещей. Обязательно уточняйте прогноз погоды и не выходите на воду в условиях плохой видимости.
Напомним, в середине августа алтайские спасатели помогли остановить неуправляемый теплоход с 50 пассажирами.
Татьяна Картавых
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