МЧС предупредило об опасности осенней рыбалки

фото pixabay.com

Тёплая погода может спровоцировать большее количество ЧП; по статистике в сентябре на воде происходит до десятка происшествий.

В МЧС по Новосибирской области привлекают внимание любителей отдыха на воде к возможным опасностям. Резкая смена температур: тепло днём и холодно ночью, может привести к возникновению сильных туманов. Выходить на воду — опасно. Особенно это актуально для любителей охоты на водоплавающую дичь и рыбаков. По статистике в сентябре в регионе случается от 5 до 10 ЧП.

Одно из последних могло случиться на Новосибирском водохранилище. В 400 метрах от берега у судна заклинил двигатель. На борту находились два человека, которые смогли вызвать помощь МЧС.

Спасатели напоминают, при выходе на воду необходимо проверить запасы топлива, воды, еды, средств спасения и тёплых вещей. Обязательно уточняйте прогноз погоды и не выходите на воду в условиях плохой видимости.

Напомним, в середине августа алтайские спасатели помогли остановить неуправляемый теплоход с 50 пассажирами.