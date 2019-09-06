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МЧС предупредило об опасности осенней рыбалки

Рубрика: общество

08.09.2019 08:13

фото pixabay.com

Тёплая погода может спровоцировать большее количество ЧП; по статистике в сентябре на воде происходит до десятка происшествий. 

В МЧС по Новосибирской области привлекают внимание любителей отдыха на воде к возможным опасностям. Резкая смена температур: тепло днём и холодно ночью, может привести к возникновению сильных туманов. Выходить на воду — опасно. Особенно это актуально для любителей охоты на водоплавающую дичь и рыбаков. По статистике в сентябре в регионе случается от 5 до 10 ЧП. 

Одно из последних могло случиться на Новосибирском водохранилище.  В 400 метрах от берега у судна заклинил двигатель. На борту находились два человека, которые смогли вызвать помощь МЧС. 

Спасатели напоминают, при выходе на воду необходимо проверить запасы топлива, воды, еды, средств спасения и тёплых вещей. Обязательно уточняйте прогноз погоды и не выходите на воду в условиях плохой видимости. 

Напомним, в середине августа алтайские спасатели помогли остановить неуправляемый теплоход с 50 пассажирами. 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область охота рыбалка ГУ МЧС

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МЧС предупредило об опасности осенней рыбалки

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Можно есть на ночь: диетологи назвали безопасные продукты

вчера 21:15 Общество 0 Коммент.

ОСБ из Москвы чистит главк МВД в Новосибирске

вчера 20:07 Общество 0 Коммент.

Коровы насмерть затоптали жительницу Новосибирской области

вчера 19:36 Хроника 0 Коммент.

Герман Греф обратился к правоохранителям из-за хищений в Республике Алтай

вчера 18:29 Общество 0 Коммент.

Многодетная мать из Красноярска выиграла в лотерею более 5 миллионов рублей

вчера 17:57 Общество 0 Коммент.

Информацию о новых взрывах в Ачинске подтвердили в МЧС по Красноярскому краю

вчера 17:30 Хроника 0 Коммент.

Врачи ждут новосибирцев на приём в воскресенье 8 сентября

вчера 16:35 Общество 0 Коммент.

Иномарка сбила мотоциклиста в Ленинском районе Новосибирска

вчера 15:31 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске разыскивается пропавший военнослужащий

вчера 14:55 Хроника 0 Коммент.

МВД предложило выдавать права несовершеннолетним

вчера 14:22 Общество 0 Коммент.

Центр Новосибирска будет перекрыт до 23:00 из-за Сибирского фестиваля бега

вчера 13:28 Общество 0 Коммент.

Бердск празднует 303 день рождения

вчера 13:07 Общество 0 Коммент.

Экс-преподаватель вуза Кемерова отправится в колонию за мошенничество на три миллиона

вчера 12:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская область лидирует по производству пива в Сибири

вчера 11:51 Экономика 0 Коммент.

«Сибирь» играет с «Салаватом Юлаевым» на новосибирском льду

вчера 11:35 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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