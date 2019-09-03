Многодетная мать из Красноярска выиграла в лотерею более 5 миллионов рублей

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Многодетная мать из Красноярска выиграла в лотерею более 5 миллионов рублейРубрика: общество
07.09.2019 17:57
фото пресс-службы "Столото"
Роза Сулейманова выиграла в лотерею «Рапидо» суперприз в размере 5 359 961 рубль и уже знает, куда потратит деньги.
Удача свалилась на многодетную мать из Красноярска совершенно неожиданно. Роза Сулейманова купила билет прямо перед розыгрышем. Пока ходила по магазинам, ей на телефон пришло смс-оповещение, что она выиграла.
«Увидела СМС от «Столото» и побежала к продавцу в киоск, узнать сумму. Все числа совпали, я выиграла крупный денежный приз. Была просто счастлива!» — цитирует победительницу пресс-служба лотереи.
Победительница уже знает куда направит свой приз — купит старшему сыну, который сейчас служит в армии, квартиру к дембелю. Отмечается, что женщина — домохозяйка, воспитывает троих сыновей и любит готовить блюда азербайджанской кухни.
Напомним, в августе сибиряк выиграл в лотерею 19 миллионов рублей.
Юлия Ткаченко
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Лента новостей
Герман Греф обратился к правоохранителям из-за хищений в Республике Алтай
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