Многодетная мать из Красноярска выиграла в лотерею более 5 миллионов рублей

фото пресс-службы "Столото"

Роза Сулейманова выиграла в лотерею «Рапидо» суперприз в размере 5 359 961 рубль и уже знает, куда потратит деньги.

Удача свалилась на многодетную мать из Красноярска совершенно неожиданно. Роза Сулейманова купила билет прямо перед розыгрышем. Пока ходила по магазинам, ей на телефон пришло смс-оповещение, что она выиграла.

«Увидела СМС от «Столото» и побежала к продавцу в киоск, узнать сумму. Все числа совпали, я выиграла крупный денежный приз. Была просто счастлива!» — цитирует победительницу пресс-служба лотереи.

Победительница уже знает куда направит свой приз — купит старшему сыну, который сейчас служит в армии, квартиру к дембелю. Отмечается, что женщина — домохозяйка, воспитывает троих сыновей и любит готовить блюда азербайджанской кухни.

Напомним, в августе сибиряк выиграл в лотерею 19 миллионов рублей.