Можно есть на ночь: диетологи назвали безопасные продукты

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Чем перекусить перед сном, чтобы избежать лишнего веса; диетологи открыли секрет.

Зарубежные диетологи рассказали, для того, чтобы не набирать вес, нужно перекусывать перед сном. Об этом сообщает Food.news.

Эксперты пришли к выводу, что поздний приём пищи особенно полезен диабетикам. Вечером необходимо есть немного продуктов с высоким содержанием белка и низким содержанием жира и углеводов. К такому рациону относятся, например, яйца, миндаль, грецкие орехи, йогурт без сахара, морковь, томаты и огурцы.

Поздний ужин можно устроить и из небольшого стейка из рыбы или мяса и гарнира из овощей.

Напомним, в середине августа врачи-диетологи составили идеальный рацион питания.