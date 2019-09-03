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Можно есть на ночь: диетологи назвали безопасные продукты

Рубрика: общество

07.09.2019 21:15

фото pixabay.com

Чем перекусить перед сном, чтобы избежать лишнего веса; диетологи открыли секрет. 

Зарубежные диетологи рассказали, для того, чтобы не набирать вес, нужно перекусывать перед сном. Об этом сообщает Food.news. 

Эксперты пришли к выводу, что поздний приём пищи особенно полезен диабетикам. Вечером необходимо есть немного продуктов с высоким содержанием белка и низким содержанием жира и углеводов. К такому рациону относятся, например, яйца, миндаль, грецкие орехи, йогурт без сахара, морковь, томаты и огурцы. 

Поздний ужин можно устроить и из небольшого стейка из рыбы или мяса и гарнира из овощей. 

Напомним, в середине августа врачи-диетологи составили идеальный рацион питания. 

Татьяна Картавых

Теги: исследования еда Диетологи

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сегодня 18:29 Общество 0 Коммент.

Многодетная мать из Красноярска выиграла в лотерею более 5 миллионов рублей

сегодня 17:57 Общество 0 Коммент.

Информацию о новых взрывах в Ачинске подтвердили в МЧС по Красноярскому краю

сегодня 17:30 Хроника 0 Коммент.

Иномарка сбила мотоциклиста в Ленинском районе Новосибирска

сегодня 15:31 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске разыскивается пропавший военнослужащий

сегодня 14:55 Хроника 0 Коммент.

МВД предложило выдавать права несовершеннолетним

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

Центр Новосибирска будет перекрыт до 23:00 из-за Сибирского фестиваля бега

сегодня 13:28 Общество 0 Коммент.

Бердск празднует 303 день рождения

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Экс-преподаватель вуза Кемерова отправится в колонию за мошенничество на три миллиона

сегодня 12:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская область лидирует по производству пива в Сибири

сегодня 11:51 Экономика 0 Коммент.

«Сибирь» играет с «Салаватом Юлаевым» на новосибирском льду

сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

«Ответите перед Богом» - митрополит Забайкалья призвал прийти на выборы

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

Серийный расхититель кладбищ задержан в Новосибирске

сегодня 10:27 Хроника 0 Коммент.

Последний день досрочного голосования на выборах мэра Новосибирска стартовал

сегодня 09:59 Политика 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

вчера 08:38 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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