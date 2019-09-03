МВД предложило выдавать права несовершеннолетним

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МВД предложило выдавать права несовершеннолетнимРубрика: общество
07.09.2019 14:22
фото с сайта pixabay.com
МВД России намерено установить поэтапный допуск к управлению транспортными средствами, начиная с несовершеннолетнего возраста.
На сайте МВД России опубликовано сообщение о поправках в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», которые ведомство намерено внести в ближайшее время. Поправки предлагается внести в отношении водителей грузовиков, тяжелых мотоциклов, водителей-иностранцев и несовершеннолетних.
В частности, изменения коснутся водителей категорий «С» и «D». Нельзя будет получить права на управление транспортом указанных категорий, если нет стажа по категории «В». Более того, предлагается увеличить и возраст допуска до 21 и 24 лет соответственно. Обмен иностранных водительских удостоверений станет невозможным без прохождения обучения и сдачи экзаменов по указанным категориям.
Право управления тяжелыми мотоциклами категории «А» можно получить в 20 лет при наличии двухлетнего стажа управления по категории «А2», после 24 лет стажа не потребуется. Имеется несколько изменений и для иностранных граждан, получивших вид на жительство.
«Законопроектом предоставляется возможность для несовершеннолетних лиц, прошедших соответствующее обучение в автошколе и успешно сдавших экзамены в Госавтоинспекции, до достижения восемнадцатилетнего возраста управлять транспортными средствами категории «В» в сопровождении опытного водителя. Условия такого управления, в том числе требования к сопровождающему, предлагается определить Правительству Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В ГИБДД уверены, что предлагаемые меры о поэтапном допуске водителей позволят снизить количество ДТП и их тяжесть на российских дорогах.
Напомним, в конце августа автомобиль сбил пешеходов, протаранил киоск, а водитель ушёл с места ДТП в Новосибирске.
Юлия Ткаченко
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