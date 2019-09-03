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Новосибирская область лидирует по производству пива в Сибири

Рубрика: экономика, общество

07.09.2019 11:51

фото с сайта pixabay.com

Более 32% производимого во всем Сибирском Федеральном округе пива приходится на Новосибирскую область.

Новосибирскстат подвёл итоги первого полугодия 2019 года по производству пива и пивных напитков в регионах СФО. Абсолютным лидером стала Новосибирская область, в которой за 6 месяцев текущего года произведено 21,4 млн декалитров пива, что почти на полмиллиона декалитров больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

«На субъекты малого предпринимательства приходится 4,1% произведенного пива в области. Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные), составляют 11,1% от общего количества производимого в области пива», — говорится в сообщении.

Отметим, что показатель региона — четвёртый в стране. Больше Новосибирской области пива и пивных напитков производят Московская и Ульяновская области, а также город Санкт-Петербург. 

Напомним, в июле Минпромторг предложил перестать считать пиво алкогольной продукцией.

Юлия Ткаченко

Теги: Новосибирскстат пиво

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сегодня 08:36 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

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вчера 23:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 22:39 Общество 0 Коммент.

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Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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