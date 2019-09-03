Новосибирская область лидирует по производству пива в Сибири

фото с сайта pixabay.com

Более 32% производимого во всем Сибирском Федеральном округе пива приходится на Новосибирскую область.

Новосибирскстат подвёл итоги первого полугодия 2019 года по производству пива и пивных напитков в регионах СФО. Абсолютным лидером стала Новосибирская область, в которой за 6 месяцев текущего года произведено 21,4 млн декалитров пива, что почти на полмиллиона декалитров больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«На субъекты малого предпринимательства приходится 4,1% произведенного пива в области. Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные), составляют 11,1% от общего количества производимого в области пива», — говорится в сообщении.

Отметим, что показатель региона — четвёртый в стране. Больше Новосибирской области пива и пивных напитков производят Московская и Ульяновская области, а также город Санкт-Петербург.

Напомним, в июле Минпромторг предложил перестать считать пиво алкогольной продукцией.