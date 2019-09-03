Новосибирская область лидирует по производству пива в Сибири

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Новосибирская область лидирует по производству пива в СибириРубрика: экономика, общество
07.09.2019 11:51
фото с сайта pixabay.com
Более 32% производимого во всем Сибирском Федеральном округе пива приходится на Новосибирскую область.
Новосибирскстат подвёл итоги первого полугодия 2019 года по производству пива и пивных напитков в регионах СФО. Абсолютным лидером стала Новосибирская область, в которой за 6 месяцев текущего года произведено 21,4 млн декалитров пива, что почти на полмиллиона декалитров больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«На субъекты малого предпринимательства приходится 4,1% произведенного пива в области. Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные), составляют 11,1% от общего количества производимого в области пива», — говорится в сообщении.
Отметим, что показатель региона — четвёртый в стране. Больше Новосибирской области пива и пивных напитков производят Московская и Ульяновская области, а также город Санкт-Петербург.
Напомним, в июле Минпромторг предложил перестать считать пиво алкогольной продукцией.
Юлия Ткаченко
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