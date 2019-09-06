Омский аэропорт остался без электричества

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Омский аэропорт остался без электричестваРубрика: общество, проиcшествия
07.09.2019 22:47
фото с сайта авиция.ру
Пассажиры не могут пройти паспортный контроль; в омском аэропорту погас весь свет.
В паблике “ЧП Омск” появилось сообщение о том, что здание аэропорта осталось без освещения.
“В Омском аэропорту отключили свет,более 100 человек не могут пройти паспортный контроль после прилёта с Ираклиона. Сотрудники аэропорта предложили ожидать его включения. Позор! В стратегическом объекте города-милионника отсутствует резервное освещение! Руководство аэропорта и сотрудники просто бездействуют...”, — написал на странице сообщества Андрей Чередов.
Подписчики паблика живо откликнулись на сообщение и рассказали, что электричества в данный момент нет электричества почти на всём левобережье Омска.
“бггг... чет я не верю в шереметьево такое возможно. а в омске — легко”, — посмеялся Андрей Руденко.
“контактор К61 залип, в следствии индуктивного нагрева сработала термозащита Б78, в следствии чего на пульте управления появилось уведомление о сбое Си 124. Сейчас разбираемся.”, — сообщил Игорь Сергеев.
“Людиии, бросайте свои гаджеты, пойдёмте жечь костры”, — написал Антон Жирняков (пунктуация и орфография авторов постов сохранены. Прим. Сиб.фм).
Что стало причиной отключения и как долго аэропорт будет пребывать в темноте в аварийно-диспетчерской службе Омска Сиб.фм ответить не смогли.
Напомним, 26 августа массовое отключение электричества вызвало транспортный коллапс в Новосибирске.
Татьяна Картавых
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