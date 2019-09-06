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Омский аэропорт остался без электричества

Рубрика: общество, проиcшествия

07.09.2019 22:47

фото с сайта авиция.ру

Пассажиры не могут пройти паспортный контроль; в омском аэропорту погас весь свет. 

В паблике “ЧП Омск” появилось сообщение о том, что здание аэропорта осталось без освещения. 

“В Омском аэропорту отключили свет,более 100 человек не могут пройти паспортный контроль после прилёта с Ираклиона. Сотрудники аэропорта предложили ожидать его включения. Позор! В стратегическом объекте города-милионника отсутствует резервное освещение! Руководство аэропорта и сотрудники просто бездействуют...”, — написал на странице сообщества Андрей Чередов. 

Подписчики паблика живо откликнулись на сообщение и рассказали, что электричества в данный момент нет электричества почти на всём левобережье Омска. 

“бггг... чет я не верю в шереметьево такое возможно. а в омске — легко”, — посмеялся Андрей Руденко. 

“контактор К61 залип, в следствии индуктивного нагрева сработала термозащита Б78, в следствии чего на пульте управления появилось уведомление о сбое Си 124. Сейчас разбираемся.”, — сообщил Игорь Сергеев. 

“Людиии, бросайте свои гаджеты, пойдёмте жечь костры”, — написал Антон Жирняков (пунктуация и орфография авторов постов сохранены. Прим. Сиб.фм). 

Что стало причиной отключения и как долго аэропорт будет пребывать в темноте в аварийно-диспетчерской службе Омска Сиб.фм ответить не смогли. 

Напомним, 26 августа массовое отключение электричества вызвало транспортный коллапс в Новосибирске. 

Татьяна Картавых

Теги: аэропорты Омская область электричество

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Хабиб против Дастина: бессонная ночь обеспечена новосибирским болельщикам

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“Сибирь” уступила “Салавату Юлаеву” на своём поле

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Можно есть на ночь: диетологи назвали безопасные продукты

вчера 21:15 Общество 0 Коммент.

ОСБ из Москвы чистит главк МВД в Новосибирске

вчера 20:07 Общество 0 Коммент.

Коровы насмерть затоптали жительницу Новосибирской области

вчера 19:36 Хроника 0 Коммент.

Герман Греф обратился к правоохранителям из-за хищений в Республике Алтай

вчера 18:29 Общество 0 Коммент.

Многодетная мать из Красноярска выиграла в лотерею более 5 миллионов рублей

вчера 17:57 Общество 0 Коммент.

Информацию о новых взрывах в Ачинске подтвердили в МЧС по Красноярскому краю

вчера 17:30 Хроника 0 Коммент.

Врачи ждут новосибирцев на приём в воскресенье 8 сентября

вчера 16:35 Общество 0 Коммент.

Иномарка сбила мотоциклиста в Ленинском районе Новосибирска

вчера 15:31 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске разыскивается пропавший военнослужащий

вчера 14:55 Хроника 0 Коммент.

МВД предложило выдавать права несовершеннолетним

вчера 14:22 Общество 0 Коммент.

Центр Новосибирска будет перекрыт до 23:00 из-за Сибирского фестиваля бега

вчера 13:28 Общество 0 Коммент.

Бердск празднует 303 день рождения

вчера 13:07 Общество 0 Коммент.

Экс-преподаватель вуза Кемерова отправится в колонию за мошенничество на три миллиона

вчера 12:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская область лидирует по производству пива в Сибири

вчера 11:51 Экономика 0 Коммент.

«Сибирь» играет с «Салаватом Юлаевым» на новосибирском льду

вчера 11:35 Общество 0 Коммент.

«Ответите перед Богом» - митрополит Забайкалья призвал прийти на выборы

вчера 10:51 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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