Омский аэропорт остался без электричества

фото с сайта авиция.ру

Пассажиры не могут пройти паспортный контроль; в омском аэропорту погас весь свет.

В паблике “ЧП Омск” появилось сообщение о том, что здание аэропорта осталось без освещения.

“В Омском аэропорту отключили свет,более 100 человек не могут пройти паспортный контроль после прилёта с Ираклиона. Сотрудники аэропорта предложили ожидать его включения. Позор! В стратегическом объекте города-милионника отсутствует резервное освещение! Руководство аэропорта и сотрудники просто бездействуют...”, — написал на странице сообщества Андрей Чередов.

Подписчики паблика живо откликнулись на сообщение и рассказали, что электричества в данный момент нет электричества почти на всём левобережье Омска.

“бггг... чет я не верю в шереметьево такое возможно. а в омске — легко”, — посмеялся Андрей Руденко.

“контактор К61 залип, в следствии индуктивного нагрева сработала термозащита Б78, в следствии чего на пульте управления появилось уведомление о сбое Си 124. Сейчас разбираемся.”, — сообщил Игорь Сергеев.

“Людиии, бросайте свои гаджеты, пойдёмте жечь костры”, — написал Антон Жирняков (пунктуация и орфография авторов постов сохранены. Прим. Сиб.фм).

Что стало причиной отключения и как долго аэропорт будет пребывать в темноте в аварийно-диспетчерской службе Омска Сиб.фм ответить не смогли.

Напомним, 26 августа массовое отключение электричества вызвало транспортный коллапс в Новосибирске.