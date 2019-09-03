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ОСБ из Москвы чистит главк МВД в Новосибирске

Рубрика: общество, проиcшествия

07.09.2019 20:07

фото с сайта ГУ МВД по Белгородской области

Международный антикоррупционный портал сообщил о прибытии в Новосибирск оперативников из группы собственной безопасности МВД; обнаружены массовые нарушения. 

В Новосибирск прибыли оперативники группы собственной безопасности МВД. По данным Международного антикоррупционного портала в ГУВД Новосибирской области выявлены многочисленные нарушения. Портал сообщает, что по его данным могут быть задержаны несколько высокопоставленных полицейских.  

Одним из выявленных фактов являются массовые нарушения допущенные заместителем главы ГУВД Андреем Неупокоевым. По мнению ОСБ он искажал показатели управления. Проверка также прошла в отношении замов Неупокоева по следственному управлению Вячеслава Садовщикова и Алины Нестеренко. 

Установлено, например, что в отделе полиции “Дзержинский” неправомерно продлили сроки расследования по 82 уголовным делам, чтобы скрыть плохие показатели работы. Следить за работой подчинённых должен был Неупокоев, как глава следственного управления. В МВД уже рекомендовали отправить офицера в отставку. 

Напомним, в середине августа с поста начальника омской полиции за драку был уволен Алексей Меркушев. 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область проверки гу мвд

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Омский аэропорт остался без электричества

сегодня 22:47 Общество 0 Коммент.

Хабиб против Дастина: бессонная ночь обеспечена новосибирским болельщикам

сегодня 22:19 Общество 0 Коммент.

“Сибирь” уступила “Салавату Юлаеву” на своём поле

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Можно есть на ночь: диетологи назвали безопасные продукты

сегодня 21:15 Общество 0 Коммент.

Девочка-подросток пропала в Новосибирске

сегодня 20:56 Хроника 0 Коммент.

Коровы насмерть затоптали жительницу Новосибирской области

сегодня 19:36 Хроника 0 Коммент.

Герман Греф обратился к правоохранителям из-за хищений в Республике Алтай

сегодня 18:29 Общество 0 Коммент.

Многодетная мать из Красноярска выиграла в лотерею более 5 миллионов рублей

сегодня 17:57 Общество 0 Коммент.

Информацию о новых взрывах в Ачинске подтвердили в МЧС по Красноярскому краю

сегодня 17:30 Хроника 0 Коммент.

Иномарка сбила мотоциклиста в Ленинском районе Новосибирска

сегодня 15:31 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске разыскивается пропавший военнослужащий

сегодня 14:55 Хроника 0 Коммент.

МВД предложило выдавать права несовершеннолетним

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

Центр Новосибирска будет перекрыт до 23:00 из-за Сибирского фестиваля бега

сегодня 13:28 Общество 0 Коммент.

Бердск празднует 303 день рождения

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Экс-преподаватель вуза Кемерова отправится в колонию за мошенничество на три миллиона

сегодня 12:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская область лидирует по производству пива в Сибири

сегодня 11:51 Экономика 0 Коммент.

«Сибирь» играет с «Салаватом Юлаевым» на новосибирском льду

сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

«Ответите перед Богом» - митрополит Забайкалья призвал прийти на выборы

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

Серийный расхититель кладбищ задержан в Новосибирске

сегодня 10:27 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

вчера 08:38 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

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