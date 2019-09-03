ОСБ из Москвы чистит главк МВД в Новосибирске

фото с сайта ГУ МВД по Белгородской области

Международный антикоррупционный портал сообщил о прибытии в Новосибирск оперативников из группы собственной безопасности МВД; обнаружены массовые нарушения.

В Новосибирск прибыли оперативники группы собственной безопасности МВД. По данным Международного антикоррупционного портала в ГУВД Новосибирской области выявлены многочисленные нарушения. Портал сообщает, что по его данным могут быть задержаны несколько высокопоставленных полицейских.

Одним из выявленных фактов являются массовые нарушения допущенные заместителем главы ГУВД Андреем Неупокоевым. По мнению ОСБ он искажал показатели управления. Проверка также прошла в отношении замов Неупокоева по следственному управлению Вячеслава Садовщикова и Алины Нестеренко.

Установлено, например, что в отделе полиции “Дзержинский” неправомерно продлили сроки расследования по 82 уголовным делам, чтобы скрыть плохие показатели работы. Следить за работой подчинённых должен был Неупокоев, как глава следственного управления. В МВД уже рекомендовали отправить офицера в отставку.

Напомним, в середине августа с поста начальника омской полиции за драку был уволен Алексей Меркушев.