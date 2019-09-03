ОСБ из Москвы чистит главк МВД в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Хабиб против Дастина: бессонная ночь обеспечена новосибирским болельщикам
Герман Греф обратился к правоохранителям из-за хищений в Республике Алтай
Многодетная мать из Красноярска выиграла в лотерею более 5 миллионов рублей
Информацию о новых взрывах в Ачинске подтвердили в МЧС по Красноярскому краю
Центр Новосибирска будет перекрыт до 23:00 из-за Сибирского фестиваля бега
«Ответите перед Богом» - митрополит Забайкалья призвал прийти на выборы
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
ОСБ из Москвы чистит главк МВД в НовосибирскеРубрика: общество, проиcшествия
07.09.2019 20:07
фото с сайта ГУ МВД по Белгородской области
Международный антикоррупционный портал сообщил о прибытии в Новосибирск оперативников из группы собственной безопасности МВД; обнаружены массовые нарушения.
В Новосибирск прибыли оперативники группы собственной безопасности МВД. По данным Международного антикоррупционного портала в ГУВД Новосибирской области выявлены многочисленные нарушения. Портал сообщает, что по его данным могут быть задержаны несколько высокопоставленных полицейских.
Одним из выявленных фактов являются массовые нарушения допущенные заместителем главы ГУВД Андреем Неупокоевым. По мнению ОСБ он искажал показатели управления. Проверка также прошла в отношении замов Неупокоева по следственному управлению Вячеслава Садовщикова и Алины Нестеренко.
Установлено, например, что в отделе полиции “Дзержинский” неправомерно продлили сроки расследования по 82 уголовным делам, чтобы скрыть плохие показатели работы. Следить за работой подчинённых должен был Неупокоев, как глава следственного управления. В МВД уже рекомендовали отправить офицера в отставку.
Напомним, в середине августа с поста начальника омской полиции за драку был уволен Алексей Меркушев.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Хабиб против Дастина: бессонная ночь обеспечена новосибирским болельщикам
Герман Греф обратился к правоохранителям из-за хищений в Республике Алтай
Многодетная мать из Красноярска выиграла в лотерею более 5 миллионов рублей
Информацию о новых взрывах в Ачинске подтвердили в МЧС по Красноярскому краю
Центр Новосибирска будет перекрыт до 23:00 из-за Сибирского фестиваля бега
«Ответите перед Богом» - митрополит Забайкалья призвал прийти на выборы
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное