«Ответите перед Богом» - митрополит Забайкалья призвал прийти на выборы

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«Ответите перед Богом» - митрополит Забайкалья призвал прийти на выборыРубрика: общество
07.09.2019 10:51
фото с сайта pixabay.com
Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий объяснил прихожанам, почему нужно участвовать в выборах главы Забайкальского края.
В единый день голосования в Забайкальском крае пройдут выборы губернатора. Метрополит Дмитрий не остался в стороне от ключевого политического события региона и в видеообращении призвал прихожан исполнить свой гражданский долг.
«Важным обстоятельством является наше участие или неучастие. И вот неучастие — это то, за что мы будем отвечать перед Богом в том числе, потому что сейчас мы живем в особенный период развития Забайкальского края», — отметил митрополит.
Он напомнил, как много инвестиций сейчас имеет регион, и всем любящим Забайкалье верующим обязательно нужно идти на выборы. И Дмитрий готов своим примером это доказать. Будет ли результат голосования опосредованным через людей божьим промыслом, митрополит не уточнил.
Напомним, омский священник был лишен возможности посещать церковь из-за желания стать депутатом.
Юлия Ткаченко
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