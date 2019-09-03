По-летнему тёплые выходные ожидают новосибирцев

Лента новостейПредложить новость
Последний день досрочного голосования на выборах мэра Новосибирска стартовал
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
По-летнему тёплые выходные ожидают новосибирцевРубрика: общество
07.09.2019 09:15
фото с сайта pixabay.com
Восточный ветер принесёт в Новосибирскую область сухую погоду в субботу и воскресенье.
По сообщению Западно-Сибирского УГМС температура воздуха в предстоящие выходные в Новосибирске ожидается в дневные часы на уровне +22 градусов, ночью не опустится ниже +10. Ветер восточный 5-10 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с. Без осадков.
На всей территории Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность 4 класса. Особо сложная ситуация в Ордынском районе, где метеорологи констатируют чрезвычайную пожароопасность 5 класса. Отметим, что подобная ситуация складывается и в соседних регионах — Кемеровской области, Республике Алтай и Алтайском крае.
Погодные условия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Превышение ПДК по взвешенным веществам возможно в Заельцовском районе Новосибирска. Магнитное поле земли будет устойчивым оба выходных дня.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали дождливую субботу.
Юлия Ткаченко
Комментарии
Лента новостей
Последний день досрочного голосования на выборах мэра Новосибирска стартовал
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Стоять будем
Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...
Сама приплыла
Восемь версий потопа на Алтае, высказанных в прессе и блогах...
Новости по теме
Популярное