По-летнему тёплые выходные ожидают новосибирцев

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Восточный ветер принесёт в Новосибирскую область сухую погоду в субботу и воскресенье.

По сообщению Западно-Сибирского УГМС температура воздуха в предстоящие выходные в Новосибирске ожидается в дневные часы на уровне +22 градусов, ночью не опустится ниже +10. Ветер восточный 5-10 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с. Без осадков.

На всей территории Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность 4 класса. Особо сложная ситуация в Ордынском районе, где метеорологи констатируют чрезвычайную пожароопасность 5 класса. Отметим, что подобная ситуация складывается и в соседних регионах — Кемеровской области, Республике Алтай и Алтайском крае.

Погодные условия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Превышение ПДК по взвешенным веществам возможно в Заельцовском районе Новосибирска. Магнитное поле земли будет устойчивым оба выходных дня.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали дождливую субботу.