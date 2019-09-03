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По-летнему тёплые выходные ожидают новосибирцев

Рубрика: общество

07.09.2019 09:15

фото с сайта pixabay.com

Восточный ветер принесёт в Новосибирскую область сухую погоду в субботу и воскресенье.

По сообщению Западно-Сибирского УГМС температура воздуха в предстоящие выходные в Новосибирске ожидается в дневные часы на уровне +22 градусов, ночью не опустится ниже +10. Ветер восточный 5-10 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с. Без осадков.

На всей территории Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность 4 класса. Особо сложная ситуация в Ордынском районе, где метеорологи констатируют чрезвычайную пожароопасность 5 класса. Отметим, что подобная ситуация складывается и в соседних регионах — Кемеровской области, Республике Алтай и Алтайском крае.

Погодные условия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Превышение ПДК по взвешенным веществам возможно в Заельцовском районе Новосибирска. Магнитное поле земли будет устойчивым оба выходных дня.

 Напомним, ранее синоптики прогнозировали дождливую субботу. 

Юлия Ткаченко

Теги: погода

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сегодня 09:59 Политика 0 Коммент.

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вчера 23:01 Общество 0 Коммент.

Метромост в Новосибирске украсили иллюминацией

вчера 22:39 Общество 0 Коммент.

За тяжкие преступления против детей осудили родителей в Сибири

вчера 22:07 Хроника 0 Коммент.

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вчера 20:10 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:07 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы устроили поминки легендарному тренеру лыжных гонок СССР

вчера 18:21 0 Коммент.

Губернатор обсудил с руководством «Почты России» строительство нового логистического центра в Толмачёво

вчера 17:45 Общество 0 Коммент.

В Бердске горит здание бывшего завода «Вега»

вчера 17:37 Хроника 0 Коммент.

Два самолёта Су-34 столкнулись в небе

вчера 16:21 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:33 Общество 0 Коммент.

По УДО выпускают Кокорина и Мамаева

вчера 15:23 Общество 0 Коммент.

Таракана в дорогом супермаркете нашла жительница Новосибирска

вчера 15:12 Общество 0 Коммент.

Неделя на поддельном больничном обернулась годом ограничения свободы в Новосибирске

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

вчера 08:38 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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