Последний день досрочного голосования на выборах мэра Новосибирска стартовал

Сегодня, 7 сентября, в Новосибирске и районах области, где пройдёт единый день голосования 8 сентября, — день тишины; избиратели могут проголосовать досрочно, если не успевают прийти на избирательный участок завтра.

В единый день голосования 8 сентября в Новосибирской области пройдут 30 выборов в двадцати районах региона, а также в областном центре. Новосибирск выбирает главу города, а жители Калининского района ещё и депутата городского Совета депутатов по округу №12.

В областном центре будет открыто 607 избирательных участков, общее число избирателей в Новосибирске превышает 1 млн 180 тысяч человек. Больше всего избирателей проживает в Ленинском районе — более 225 тысяч. Меньше всего в Железнодорожном районе — всего 44,7 тысяч. Сегодня так называемый день тишины, когда любая агитация запрещена, а граждане имеют право принять взвешенное решение.

В Новосибирской области дополнительно выбирают депутатов различных уровней и главу сельсовета в Ордынском районе. Наибольшее число довыборов отмечается в Татарском районе. Большинство выборов депутатов проходит по многомандатным округам.

Напомним, округ №12 остался без избранника в феврале текущего года в результате внезапной смерти Дмитрия Прибаловца.