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Последний день досрочного голосования на выборах мэра Новосибирска стартовал

Рубрика: политика

07.09.2019 09:59

Сегодня, 7 сентября, в Новосибирске и районах области, где пройдёт единый день голосования 8 сентября, — день тишины; избиратели могут проголосовать досрочно, если не успевают прийти на избирательный участок завтра.

В единый день голосования 8 сентября в Новосибирской области пройдут 30 выборов в двадцати районах региона, а также в областном центре. Новосибирск выбирает главу города, а жители Калининского района ещё и депутата городского Совета депутатов по округу №12.

В областном центре будет открыто 607 избирательных участков, общее число избирателей в Новосибирске превышает 1 млн 180 тысяч человек. Больше всего избирателей проживает в Ленинском районе — более 225 тысяч. Меньше всего в Железнодорожном районе — всего 44,7 тысяч. Сегодня так называемый день тишины, когда любая агитация запрещена, а граждане имеют право принять взвешенное решение. 

В Новосибирской области дополнительно выбирают депутатов различных уровней и главу сельсовета в Ордынском районе. Наибольшее число довыборов отмечается в Татарском районе. Большинство выборов депутатов проходит по многомандатным округам. 

Напомним, округ №12 остался без избранника в феврале текущего года в результате внезапной смерти Дмитрия Прибаловца.

Юлия Ткаченко

Теги: выборы

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Предложить новость

Серийный расхититель кладбищ задержан в Новосибирске

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Последний день досрочного голосования на выборах мэра Новосибирска стартовал

сегодня 09:59 Политика 0 Коммент.

По-летнему тёплые выходные ожидают новосибирцев

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Новосибирцы запустили флешмоб против живодёров

сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

Церкви разрешили торговать алкоголем

вчера 23:01 Общество 0 Коммент.

Метромост в Новосибирске украсили иллюминацией

вчера 22:39 Общество 0 Коммент.

За тяжкие преступления против детей осудили родителей в Сибири

вчера 22:07 Хроника 0 Коммент.

«Ералаш» по-новосибирски создали дети-блогеры из российской комедии

вчера 20:10 Общество 0 Коммент.

«Куда смотрит парторг?» - новый кавер Silenzium вызвал волну негодования у новосибирцев

вчера 19:07 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы устроили поминки легендарному тренеру лыжных гонок СССР

вчера 18:21 0 Коммент.

Губернатор обсудил с руководством «Почты России» строительство нового логистического центра в Толмачёво

вчера 17:45 Общество 0 Коммент.

В Бердске горит здание бывшего завода «Вега»

вчера 17:37 Хроника 0 Коммент.

Два самолёта Су-34 столкнулись в небе

вчера 16:21 Хроника 0 Коммент.

Избирателям Новосибирска в поиске участка поможет 2ГИС

вчера 15:33 Общество 0 Коммент.

По УДО выпускают Кокорина и Мамаева

вчера 15:23 Общество 0 Коммент.

Таракана в дорогом супермаркете нашла жительница Новосибирска

вчера 15:12 Общество 0 Коммент.

Неделя на поддельном больничном обернулась годом ограничения свободы в Новосибирске

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

вчера 08:38 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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