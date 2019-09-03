Серийный расхититель кладбищ задержан в Новосибирске

фото с сайта pixabay.com

Житель Калининского района Новосибирска без зазрения совести наживался на разграблении захоронений на двух кладбищах областного центра.

Полиция Новосибирска задержала 28-летнего серийного вора, который крал металлические ограждения с территорий Заельцовского и Южного кладбищ. На данный момент подтверждены 30 эпизодов, основная часть незаконного промысла пришлась на Заельцовский район.

Установлено, что мужчина похищал ограждения на могилах и сдавал их в пункты приёма металлолома. Забирал не только металлические, но и тяжелые чугунные оградки. Каждая такая «добыча» приносила злоумышленнику от 1,5 до 30 тысяч рублей.

«По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, в июле неизвестные вандалы разгромили кладбище под Новосибирском.