Серийный расхититель кладбищ задержан в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Последний день досрочного голосования на выборах мэра Новосибирска стартовал
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Серийный расхититель кладбищ задержан в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
07.09.2019 10:27
фото с сайта pixabay.com
Житель Калининского района Новосибирска без зазрения совести наживался на разграблении захоронений на двух кладбищах областного центра.
Полиция Новосибирска задержала 28-летнего серийного вора, который крал металлические ограждения с территорий Заельцовского и Южного кладбищ. На данный момент подтверждены 30 эпизодов, основная часть незаконного промысла пришлась на Заельцовский район.
Установлено, что мужчина похищал ограждения на могилах и сдавал их в пункты приёма металлолома. Забирал не только металлические, но и тяжелые чугунные оградки. Каждая такая «добыча» приносила злоумышленнику от 1,5 до 30 тысяч рублей.
«По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Напомним, в июле неизвестные вандалы разгромили кладбище под Новосибирском.
Юлия Ткаченко
Комментарии
Лента новостей
Последний день досрочного голосования на выборах мэра Новосибирска стартовал
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Чего в земле не утаить
У Новосибирска, активно вступавшегося за Ивана Гол...
Взятки гладки
Как работает правоохранительная система России на конкретном прим...
На кого ты нас
Десять человек, способных заменить покинувшего Новосибирск Артёма...
Новости по теме
Популярное