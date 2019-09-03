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Серийный расхититель кладбищ задержан в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

07.09.2019 10:27

фото с сайта pixabay.com

Житель Калининского района Новосибирска без зазрения совести наживался на разграблении захоронений на двух кладбищах областного центра.

Полиция Новосибирска задержала 28-летнего серийного вора, который крал металлические ограждения с территорий Заельцовского и Южного кладбищ. На данный момент подтверждены 30 эпизодов, основная часть незаконного промысла пришлась на Заельцовский район.

Установлено, что мужчина похищал ограждения на могилах и сдавал их в пункты приёма металлолома. Забирал не только металлические, но и тяжелые чугунные оградки. Каждая такая «добыча» приносила злоумышленнику от 1,5 до 30 тысяч рублей.

«По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, в июле неизвестные вандалы разгромили кладбище под Новосибирском. 

Юлия Ткаченко

Теги: полиция кража кладбище

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Предложить новость

Серийный расхититель кладбищ задержан в Новосибирске

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Последний день досрочного голосования на выборах мэра Новосибирска стартовал

сегодня 09:59 Политика 0 Коммент.

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сегодня 09:15 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:57 Общество 0 Коммент.

Трезвая женщина сбила третьеклассницу в Новосибирске

сегодня 08:36 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы запустили флешмоб против живодёров

сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

Церкви разрешили торговать алкоголем

вчера 23:01 Общество 0 Коммент.

Метромост в Новосибирске украсили иллюминацией

вчера 22:39 Общество 0 Коммент.

За тяжкие преступления против детей осудили родителей в Сибири

вчера 22:07 Хроника 0 Коммент.

«Ералаш» по-новосибирски создали дети-блогеры из российской комедии

вчера 20:10 Общество 0 Коммент.

«Куда смотрит парторг?» - новый кавер Silenzium вызвал волну негодования у новосибирцев

вчера 19:07 Культура 0 Коммент.

Новосибирцы устроили поминки легендарному тренеру лыжных гонок СССР

вчера 18:21 0 Коммент.

Губернатор обсудил с руководством «Почты России» строительство нового логистического центра в Толмачёво

вчера 17:45 Общество 0 Коммент.

В Бердске горит здание бывшего завода «Вега»

вчера 17:37 Хроника 0 Коммент.

Два самолёта Су-34 столкнулись в небе

вчера 16:21 Хроника 0 Коммент.

Избирателям Новосибирска в поиске участка поможет 2ГИС

вчера 15:33 Общество 0 Коммент.

По УДО выпускают Кокорина и Мамаева

вчера 15:23 Общество 0 Коммент.

Таракана в дорогом супермаркете нашла жительница Новосибирска

вчера 15:12 Общество 0 Коммент.

Неделя на поддельном больничном обернулась годом ограничения свободы в Новосибирске

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

вчера 08:38 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

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