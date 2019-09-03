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«Сибирь» играет с «Салаватом Юлаевым» на новосибирском льду

Рубрика: общество, спорт

07.09.2019 11:35

Фото с официального сайта ХК "Сибирь"

В субботу, 7 сентября, новосибирская команда встретится с уфимским «Салават Юлаевым»; сейчас «сибиряки» находятся на первой строчке турнирной таблицы Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В Новосибирске завершается неделя хоккея. Как ранее сообщал Сиб.фм, во вторник, 3 сентября, новосибирская команда в первой игре Чемпионата Континентальной хоккейной лиги выиграла у хабаровского «Амура» 2:1.  А уже через день ХК «Сибирь» разгромил «Адмирала» из Владивостока – 5:1. 

В субботу, 7 сентября, ХК «Сибирь» принимает на домашнем льду «Салавата Юлаева» из Уфы. Игра будет проходить в Ледовом дворце «Сибирь». Начало в 17:30.

Две последние игры «Салават Юлаев» провёл в Пекине, где встречался с ХК «Куньлунь РС». Первую игру, 3 сентября, уфимцы сыграли вничью – 3:3, однако по буллитам проиграли. Итоговый счёт матча 4:3. Вторую, 4 сентября, проиграл 2:0.

На данный момент «Салават Юлаев» находится на восьмом месте турнирной таблицы.

Обе команды провели 37 встреч. При этом вначале чаще побеждали уфимцы, но в последнее время «сибиряки» показывают более высокий результат.

Букмекеры принимают ставки на победу «Сибири» с коэффициентом 2,75, на ничью – 4,0, на победу «Салавата Юлаева» — 2,26.

Напомним, 30 августа стало известно, что на первый домашний хоккейный матч все билеты проданы.  

 

Анатолий Якимов

Теги: хоккей спорт ХК «Сибирь» кхл Новосибирск

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В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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