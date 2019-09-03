“Сибирь” уступила “Салавату Юлаеву” на своём поле

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“Сибирь” уступила “Салавату Юлаеву” на своём полеРубрика: общество, спорт
07.09.2019 21:37
фото со страницы ХК "Сибирь" в социальной сети "ВКонтакте"
Матч ХК “Сибирь” с уфимской командой закончился поражением сибиряков; счёт 1:3.
Новосибирская “Сибирь” уступила уфимскому клубу “Салават Юлаев” проиграв с разницей в два гола.
В составе уфимцев дубль на счету Никиты Сошникова, ещё один результативный бросок сделал Теему Хартикайнен, который реализовал численное преимущество “Салавата”.
У “Сибири” гол на счету Юусо Пуустинена.
По статистике в игре “Сибирь” совершила по воротам противника 33 броска, против 23 у уфимцев.
После победы команда из Уфы стала второй в Восточной конференции и набрала 5 очков. Новосибирский клуб занял третью позицию с 4 очками.
В следующем матче сибирские хоккеисты встретятся с командой СКА на льду противника.
Напомним, 6 сентября “Сибирь” разгромила владивостокский “Адмирал”.
Татьяна Картавых
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