“Сибирь” уступила “Салавату Юлаеву” на своём поле

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Матч ХК “Сибирь” с уфимской командой закончился поражением сибиряков; счёт 1:3.

Новосибирская “Сибирь” уступила уфимскому клубу “Салават Юлаев” проиграв с разницей в два гола.

В составе уфимцев дубль на счету Никиты Сошникова, ещё один результативный бросок сделал Теему Хартикайнен, который реализовал численное преимущество “Салавата”.

У “Сибири” гол на счету Юусо Пуустинена.

По статистике в игре “Сибирь” совершила по воротам противника 33 броска, против 23 у уфимцев.

После победы команда из Уфы стала второй в Восточной конференции и набрала 5 очков. Новосибирский клуб занял третью позицию с 4 очками.

В следующем матче сибирские хоккеисты встретятся с командой СКА на льду противника.

Напомним, 6 сентября “Сибирь” разгромила владивостокский “Адмирал”.