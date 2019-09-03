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Центр Новосибирска будет перекрыт до 23:00 из-за Сибирского фестиваля бега

Рубрика: общество

07.09.2019 13:28

фото с сайта правительства Новосибирской области

Более 20 автобусных маршрутов, и 5 троллейбусных изменили схему движения, маршрут троллейбуса №36 временно закрыт на день проведения фестиваля бега и Парада российского студенчества.

Новосибирцам стоит выстраивать свой маршрут на сегодня, 7 сентября, с учетом изменения движения пассажирского транспорта и перекрытия улиц для личного автотранспорта. На личном автомобиле лучше избегать движения по центральным улицам — Ядринцевской, Депутатской, Орджоникидзе, Ленина, Коммунистической, Сибревкома, Каинской и других.

С 15:00 до 18:00 закрывается движение, ограничивается стоянка и запрещается парковка транспорта во время велопробега на участках автомобильных дорог: по ул. Восход на участке от ул. Кирова до ул. Зыряновской; по Октябрьскому мосту на участке от ул. Зыряновской до площади имени профессора Лыщинского; по Октябрьскому мосту на участке от площади имени профессора Лыщинского до ул. Зыряновской; по ул. Восход на участке от ул. Зыряновской до ул. Кирова; по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской; по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта; по Красному проспекту на участке от Октябрьской магистрали до ул. Гоголя; по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до ул. Спартака; по Красному проспекту на участке от ул. Спартака до Вокзальной магистрали.

Изменения в схемах движения

Автобусные маршруты:

– № 8, 21, 54: «Автовокзал», ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее – по действующим схемам;

– № 95: ул. Фрунзе, ул. Семьи Шамшиных, ул. Гоголя, Красный проспект, далее – по действующей схеме;

– № 18: ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, «Автовокзал», ул. Советская, ул. Гоголя, далее – по действующей схеме;

– № 5, 28: «Автовокзал», ул. Советская, ул. Гоголя, Красный проспект, далее – по действующим схемам;

– № 13: «Автовокзал», ул. Советская, ул. Гоголя, Красный проспект, ул. Писарева, ул. Ипподромская, ул. Танковая, ул. Богдана Хмельницкого, далее – по действующей схеме;

– № 41: «Автовокзал», ул. Советская, ул. Гоголя, ул. Кошурникова, проспект Дзержинского, далее – по действующей схеме;

– № 97, 98: ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, «Автовокзал», ул. Советская, ул. Гоголя, Красный проспект, далее – по действующим схемам;

– № 31: Вокзальная магистраль, ул. Советская, «Автовокзал», ул. Ипподромская, ул. Военная, далее – по действующей схеме;

– № 75: ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, «Автовокзал», ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее – по действующей схеме;

 

Маршрутные такси:

 

– № 1: ул. Большевистская, «Автовокзал», ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее – по действующей схеме;

– № 2: ул. Челюскинцев, ул. Гоголя, ул. Семьи Шамшиных, ул. Фрунзе, далее – по действующей схеме;

– № 8, 44, 44а, 45: Вокзальная магистраль, ул. Советская, «Автовокзал», ул. Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, далее – по действующим схемам;

– № 51: Вокзальная магистраль, ул. Советская, ул. Гоголя, ул. Семьи Шамшиных, ул. Военная, далее – по действующей схеме;

– № 16: ул. Бориса Богаткова, ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, Красный проспект, «Автовокзал», конечный остановочный пункт.

 

Троллейбусные маршруты:

– № 5: ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, «Автовокзал», ул. Советская, ул. Нарымская, правый поворот на ул. Дуси Ковальчук, площадь Калинина, далее – по действующей схеме. В обратном направлении: Красный проспект, правый поворот на ул. Гоголя, площадь Лунинцев, ул. Нарымская, ул. Советская, «Автовокзал», ул. Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, далее – по действующей схеме;

– № 10: ул. Бориса Богаткова, ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, «Автовокзал», конечный остановочный пункт;

– № 13: ул. Большевистская, «Автовокзал», ул. Советская, ул. Нарымская, правый поворот на ул. Дуси Ковальчук, площадь Калинина, ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, далее – по действующей схеме. В обратном направлении: Красный проспект, правый поворот на ул. Гоголя, площадь Лунинцев,  ул. Нарымская, ул. Советская, «Автовокзал», ул. Большевистская, «Метро «Речной вокзал», конечный остановочный пункт;

– № 29: ул. Большевистская, «Автовокзал», ул. Советская, ул. Нарымская, правый поворот на ул. Дуси Ковальчук, площадь Калинина. В обратном направлении: Красный проспект, правый поворот на ул. Гоголя, площадь Лунинцев,  ул. Нарымская, ул. Советская, «Автовокзал», ул. Большевистская, далее – по действующей схеме 

Юлия Ткаченко

Теги: спорт общественный транспорт

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