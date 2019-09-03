В Новосибирске разыскивается пропавший военнослужащий

фото пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области

После основного отпуска 24-летний старшина не вернулся в воинскую часть во Владивостоке.

Старшина Фёдоров Максим Вячеславович не вернулся в воинскую часть 49231 еще 6 августа. Его местонахождение просит помочь установить следственное управление СКР по гарнизону Владивосток. До сих пор каких-либо данных о местонахождении военнослужащего не поступало.

Приметы: на вид 25 лет, рост 174 см, худощавого телосложения, нос большой, плечи опущенные, волос русый, глаза карие, лоб высокий, подбородок прямой, брови прямые. При получении информации о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: +7 (423) 221-65-49, +7(423)221-60-71, 8914717-66-75, 8925621-10-91, 8914707-92-97.

Напомним, в Новосибирске в августе пропал дачник в чёрной бейсболке и с синим пакетом.