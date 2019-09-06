Видео: салют в Бердске - 600 залпов в 303 День рождения

принтскрин и видео Галины Жильцовой с видеохостинга YouTube

Бердск сегодня отметил День рождения; солидным завершением праздника стал салют в 600 залпов.

Небо над Бердском в завершении празднования Дня города подсветил праздничный салют. В этом году по поводу 303-летия дали 600 залпов.

Как сообщает сайт “Бердск-Онлайн” со ссылкой на директора ООО “Огни Сибири”, к фейерверку готовились, как к фестивальному салюту. Площадь расстановки снарядов составила 30 метров. В небе бердчанам представили красочные огненные картины.

Жители остались очень довольны завершением праздника и уже пишут в социальных сетях свои восторженные посты по поводу салюта.

Напомним, в июле жителей Бердска засыпало пеплом от салюта в честь Дня любви, семьи и верности.