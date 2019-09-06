Видео: салют в Бердске - 600 залпов в 303 День рождения

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Видео: салют в Бердске - 600 залпов в 303 День рожденияРубрика: общество
07.09.2019 23:06
принтскрин и видео Галины Жильцовой с видеохостинга YouTube
Бердск сегодня отметил День рождения; солидным завершением праздника стал салют в 600 залпов.
Небо над Бердском в завершении празднования Дня города подсветил праздничный салют. В этом году по поводу 303-летия дали 600 залпов.
Как сообщает сайт “Бердск-Онлайн” со ссылкой на директора ООО “Огни Сибири”, к фейерверку готовились, как к фестивальному салюту. Площадь расстановки снарядов составила 30 метров. В небе бердчанам представили красочные огненные картины.
Жители остались очень довольны завершением праздника и уже пишут в социальных сетях свои восторженные посты по поводу салюта.
Напомним, в июле жителей Бердска засыпало пеплом от салюта в честь Дня любви, семьи и верности.
Татьяна Картавых
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